Szívszorító

Wichmann Tamás megrázó vallomása: 'A gyógyulásom esélye nulla'

"Csodák léteznek, de nem az esetemben, a gyógyulásom esélye nulla. Bármennyire is szeretném, nem tudnak meggyógyítani, csupán az életminőségemen lehet javítani" – nyilatkozta a Blikknek Wichmann Tamás.



A kilencszeres világ-, háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes kenusnál 2017 őszén fedeztek fel rákot az orvosok. A gyilkos kór több szervét is megtámadta, eddig összesen 38 kemoterápiás kezelésen esett át. Mára azonban beletörődött, hogy az orvosok nem tudnak segíteni rajta.



"Amit lehet, megteszek. Nagyon sok gyógyszert szedek. Amikor szükséges, vizsgálatra is megyek. Most már csak azt szeretném, minél szebb legyen a hátralévő időm" – árulta el a Blikknek a csontsoványra fogyott korábbi sportember.



Családtagjai, szerettei mellette állnak, mindez rengeteget jelent neki. „Nagy támogatást kapok a családomtól. A szeretteim nélkül nehezebb lenne minden. A fiaméknál karácsonyoztunk, csodálatos volt, nagyon sok energiát adott. Hat unokám van, tőlük is rengeteg szeretetet kapok, imádom őket. A gyermekmentő szolgálatnak segítek, amikor csak tudok. Emellett a hazai kajak-kenu szövetség mindig meghív a rendezvényeire, amelyekre örömmel megyek el. A nyáron ellátogattam a szegedi világbajnokságra, jó volt szurkolni a magyar versenyzőknek. Emellett persze a családommal töltöm az időm nagy részét, mindig szervezünk programot.”Nemcsak a családtagjai, de a barátai, a versenyzőtársai, az egykori tanítványai is segítik, amiben csak lehet.



"Rengeteg szeretetet kapok, ami nagyon jólesik. Elmondani sem tudom, hogy ebben a nehéz helyzetben ez milyen sokat jelent" – fogalmazott Wichmann.



Wichmann Tamásról készült egy dokumentumfilm is, a Magyar lapát című alkotást az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be. A telt házas előadáson a több mint 300 vendég, a sportág legkiemelkedőbb versenyzői és edzői hosszú percekig állva tapsolták a súlyos betegséggel harcoló ikont, akit mindez rendkívül meghatott. Háláját fejezte ki a sorsnak, hogy elköszönhetett a barátaitól.