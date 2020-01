Kézilabda

Felmentették tisztségéből Kim Rasmussent

Az MKSZ tájékoztatása szerint az elnökség felkérte Pálinger Katalin alelnököt és Novák András operatív igazgatót, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat Danyi Gáborral és Elek Gáborral. A tervek szerint a Bajnokok Ligája-címvédő Győr, valamint a Ferencváros vezetőedzője együtt látná el a szövetségi kapitányi feladatokat a március 20-22-én sorra kerülő győri olimpiai selejtezőtornán, valamint azt követően a Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőkön.



A dán Kim Rasmussen a lengyel válogatottal 2013-ban és 2015-ben is negyedik lett a világbajnokságon, majd 2016-ban a román CSM Bucuresti csapatát Bajnokok Ligája-győzelemig vezette. A magyar válogatott élére 2016 májusában nevezték ki, azóta a nemzeti együttes története legrosszabb Európa-bajnoki, és két legrosszabb világbajnoki helyezését produkálta. A kontinenstornán 2016-ban a 12., 2018-ban a hetedik helyen végzett, a vb-n 2017-ben 15., tavaly pedig 14. lett.



Decemberben, a Japánban rendezett olimpiai kvalifikációs vb-n a magyarok a csoportkör utolsó fordulójában egy góllal kikaptak Romániától, így nem jutottak a középdöntőbe. Rasmussent a meccsen előbb sárga lappal figyelmeztették, majd a hajrában a reklamálása miatt kétperces kiállítással sújtották csapatát. A játékvezetői tévedésekkel tarkított összecsapás után az edző sportszerűtlenül viselkedett, nem megfelelő szóhasználattal élt a sajtótájékoztatón, ezért a nemzetközi szövetség (IHF) azonnali hatállyal felfüggesztette, ám a vizsgálatot azóta sem folytatta le ellene, ezért nem tudni, milyen büntetés vár rá.



A válogatott a rossz szereplés ellenére kijutott az olimpiai selejtezőtornára, ahol Szerbia, Kína, valamint Oroszország lesz az ellenfele márciusban. Az első két helyezett indulhat a nyári, tokiói játékokon.



Pálinger Katalin kedden a Kossuth Rádiónak úgy nyilatkozott: bár az eredmények elsőre nem ezt tükrözik, Kim Rasmussen jó munkát végzett, és a célul kitűzött olimpiai szereplés még elérhető.



Az alelnök hangsúlyozta: a kialakult helyzetben azt kellett figyelembe venniük, hogy mi a legjobb a csapatnak.



"Márpedig ez a stabilitás és a biztonság" - fogalmazott. Hozzáfűzte: információik szerint az IHF Rasmussennel kapcsolatos döntésére nagyjából másfél hónapot kell várni, és a válogatottat nem akarták bizonytalanságban tartani.



"Minden oldalról körbejártuk a témát, és megvizsgáltuk a lehetőségeket. Most csak azzal szabad foglalkoznunk, hogyan juthat ki a csapat az olimpiára" - mondta a korábbi világklasszis kapus.



Pálinger elárulta azt is, hogy a két magyar edző és klubjaik pozitívan reagáltak a megkeresésre.