Átigazolás - Új műsor az M4 Sporton

Az M4 Sport Átigazolás címmel január 31-ig minden hétköznap 20.45-től fél órában foglalja össze a legfontosabbakat, amelyeket az NB I-et és a Bajnokok Ligája-csapatokat érintő átigazolási piacról tudni érdemes.



A műsorban az átigazolási piac szereplői - menedzserek, klubvezetők, játékosok - mellett szakértők, szakemberek szólalnak meg a labdarúgás világából, akik elemzik és reflektálnak a piac aktualitásaira.



"Az előző átigazolási időszak több szempontból is meglepetést okozott, a tíz legnagyobb európai piacból hatban is megdőlt a rekord. Mindig nagy érdeklődés övezi a futballszurkolók körében a januári időszakot, úgy gondoltuk, hogy igényes, információban gazdag, szakmailag hiteles műsorral hiánypótló tartalmat tudunk készíteni, ami alkalmas lehet arra, hogy kielégítse a nézőink híréhségét - mondta Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója. - A sajtóhírekkel, apró információmorzsákkal is foglalkozunk, és kíváncsiak vagyunk a nézők véleményére, szeretnénk, hogy aktívan bekapcsolódjanak a folyamatba a közösségi oldalainkon keresztül."