Michelisz: életem legstresszesebb versenye volt a sepangi

Michelisz Norbert szerint élete eddigi legstresszesebb versenye volt a malajziai hétvége, amelyen megnyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, és ezzel a magyar autósport történetének legnagyobb sikerét érte el. 2019.12.17 15:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Hyundai 35 esztendős pilótája kedden délben érkezett meg a Liszt Ferenc Repülőtérre, ahol egy órán át fogadta a gratulációkat, osztogatta az autogramokat és készítette a szelfiket rajongóival.



A sajtótájékoztatón elmondta, az idei nürnburgringi verseny után kezdte érezni, hogy reális esélye lehet a világkupa-elsőségre, melyet leginkább annak köszönhet, hogy a szezon második felében egyre javult a teljesítménye, és ebben a szakaszban ő gyűjtötte a legtöbb pontot. Hozzátette: most már időnként kezdi felfogni, hogy ő a győztes.



"Irtózatos feszültség volt bennem, amikor láttam, hogy a sepangi verseny az időjárás miatt egy hatalmas szerencsejáték lesz" - vallotta be az újdonsült bajnok, mert azt gondolta, hogy a száraz időjárás neki kedvezett volna, a bizonytalan körülmények pedig inkább a riválisának, a hondás Esteban Guerrierinek. Michelisz elismerte, a harmadik futam előtt, amikor nem indult be a motorja, úgy érezte, minden elúszott.



A többszöri áramtalanítás után végül mégis beindult az autója, úgy fogalmazott, valamilyen titokzatos erő - az Isten vagy a sors - , ami irányította a dolgokat, segítette őt. Jelezte, meggyőződése, hogy a balszerencse és a szerencse hosszabb távon kiegyenlíti egymást. Most az utóbbi is kellett a győzelméhez, azzal, hogy összetettbeli riválisa műszaki hiba miatt nem szerzett pontot, olyan mértékű szerencséje volt, amennyi balszerencse érte őt az előző években. Visszatekintve mégis azt érzi, úgy jó, ahogyan megtörténtek vele a dolgok.



"Azért örülök ennek a bajnokságnak, mert a saját ösztöneimre hallgattam és a saját módszereimmel értem el" - jelentette ki Michelisz, aki a jövőjével kapcsolatban konkrétumokat nem árulhatott el. Azt mondta, nagyon jól érzi magát a Hyundainál, ahol mindent alárendelnek a sikernek, és szerinte mindkét fél részéről megvan a törekvés a folytatásra. Hozzáfűzte: nagyon várja már, hogy újra "megszorongathassa" a gyermekeit, és végre családja körében tölthesse az idejét.