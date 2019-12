Női kézilabda-vb

A holland miniszterelnök is gratulált az FTC beállójának

Hollandia miniszterelnöke, Mark Rutte telefonon gratulált Danick Sneldernek, hazája női kézilabda-válogatottja csapatkapitányának, a Ferencváros beállójának a vasárnap Japánban megnyert világbajnoki aranyéremhez.



A spanyolok ellen 30-29-re megnyert finálé után az ötgólos beálló éppen az MTVA stábjának nyilatkozott a kumamotói csarnok vegyes zónájában, amikor a hollandok sajtófőnöke félrevonta, és kezébe nyomott egy mobiltelefont. A vonal másik végén Mark Rutte miniszterelnök jelentkezett, aki hosszan gratulált a holland női válogatott történetének első világbajnoki címéhez.



"Meglepődtem, mert még soha nem beszéltem vele" - mondta a telefonbeszélgetés után Snelder.



Az FTC játékosa hozzátette, az egész torna során nagyon keményen küzdöttek, az első meccsük után nem számítottak az aranyéremre, de utána már jól játszottak. A hollandok a csoportkör első fordulójában nagy meglepetésre hat góllal kikaptak Szlovéniától, amely végül a 19. helyen zárt.



"Itt a döntőben már minden eshetőséggel számoltunk. Nehéz volt, de most nagyon boldogok és büszkék vagyunk. Nagyon jól hangzik, hogy mi vagyunk a világbajnokok, még nem is tudom teljesen felfogni" - nyilatkozta Snelder.



A beálló felidézte, a spanyolok kiválóan kezdték a döntőt, ők viszont nagy energia-befektetéssel jól zárták az első félidőt. A második felvonásban volt egy pont, onnantól kezdve a spanyol válogatott nagyon gyorsan játszott, a hollandok nem tudták megfékezni ellenfelüket, de számukra éppen jókor járt le a hatvan perc.



"Egyre jobban fogyott az energiánk, néztünk egymásra, hogy mit fogunk csinálni, de nem pánikoltunk, volt tervünk, és volt egy kis szerencsénk is" - magyarázta a csapatkapitány.



A meccset végül Hernández Serrador hibája döntötte el, mert hat másodperccel a vége előtt lesáncolta a kapuskidobást, ezért kiállították, a hollandok büntetőt kaptak, amit Lois Abbingh értékesített, ezzel csapata világbajnok lett.

"Még mindig nem értem, mi történt pontosan, miért volt a piros lap" - vallotta be Snelder, aki a rendhagyó befejezés miatt némileg sajnálta is a riválist.



Felidézte, az olimpiai bajnok oroszok, valamint a norvégok elleni meccsen is nagyon jól játszottak.



"A norvég csapatnak volt egy 6-0-s sorozata ellenünk, de tovább tudtunk lendülni. Szerintem az oroszok elleni volt a legjobb mérkőzésünk a tornán" - mondta Snelder.



A korábbi holland kulcsjátékosok közül a közelmúltban Cornelia Nycke Groot és Yvette Broch is visszavonult a válogatottságtól, de a Magyarországon kézilabdázó beálló szerint látszik, hogy megtalálták a megfelelő helyetteseiket, és igazi csapatként a nagy meccseket is képesek megnyerni.



A februárban kinevezett Emmanuel Mayonnade szövetségi kapitányról elmondta, hogy neki van lehetősége felvetni új ötleteket, de a játékosoknak is joguk van elmondani, mit szeretnének játszani, és miben érzik magukat a legjobbnak.



"Ez így együtt nagyon jól működik" - szögezte le Snelder.



Az EHF Kupa-címvédő Siófok KC spanyol irányítója, Nerea Pena elmondta, a vereséget követően csak az tette boldoggá, hogy meglátta az ezüstérmet a nyakában.



"Részünkről több volt ebben a döntőben, de sajnos nem sikerült. Szomorú a vége, de boldogság van, mert nagyon nagy dolgot hajtottunk végre a világbajnokságon, büszkék vagyunk, hogy a döntőbe jutottunk" - nyilatkozta Pena, aki három gólt lőtt.



Hozzátette, hullámzó meccs volt a döntő, mindkét csapat nagyon akarta az aranyérmet, a spanyolok nagyon sokat hibáztak, nem tudták végig irányítani a mérkőzést, a legvégén pedig a szerencsésebb csapat nyert.

"Még sohasem láttam ilyesmit. Ha nem egy rendkívül tiszta, egyértelmű esetről van szó, akkor szerintem nem sportszerű ilyesmit ítélni néhány másodperccel a vége előtt" - mondta Pena a meccs végén megítélt büntetőről.



A 2012 óta Magyarországon játszó irányító úgy fogalmazott "gyönyörű döntő volt", és jobb lett volna, ha hosszabbítás következik a rendes játékidő után, és nem a játékvezetők döntik el a meccset.



"Persze, ha tényleg szabálytalanság történt, akkor nem szólok egy rossz szót sem" - tette hozzá. Pena elmondta, nehéz utazás áll előttük, de hétfőn már egy közös vacsorán vesznek részt Madridban, és biztos, hogy bulizni is fognak az ezüstérem örömére.



A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Danyi Gábor a helyszínen elmondta, Hollandia megérdemli a világbajnoki címet, hiszen hosszú ideig vezetett, kézben tartotta a meccset, és végig igazi csapatként küzdött.



"Estavana Polman és Lois Abbingh - akik eddig Nycke Groot árnyékában voltak - igazi vezérekké tudtak válni. A sportágnak jót tesz, hogy nem mindig az orosz, a norvég, vagy a francia együttes nyeri a világbajnokságot" - magyarázta Danyi.