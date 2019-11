Tragédia

Terhessége alatt kapott agyvérzést a DVTK 29 éves röplabdázója - videó

hirdetés

Terhessége alatt kapott agyvérzést a 29 éves Tamás-Szabó Barbara, a DVTK röplabdázója. A sportolónőnek lebénult a bal oldala és több epilepsziás rohamot is kapott. Élet-halál között volt, magatehetetlenül feküdt, de ő a kislányáért, Zoráért aggódott a legjobban. Mindez egy éve történt, Zora most kilenc hónapos és egészséges. Barbara pedig már edzeni jár, ahová a Tények Plusz stábja is elkísérte. Bár az orvosok csodás gyógyulásról beszélnek az esetében, a sportoló a mai napig retteg, hogy megismétlődik a szörnyűség.