Sport

Walesi-magyar - A kétgólos cardiffi vereséggel pótselejtezős a magyar csapat

hirdetés

A magyar labdarúgó-válogatott kétgólos vereséget szenvedett Wales vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó, keddi játéknapján, így márciusban pótselejtezőre kényszerül.



A szigetországiak a 15. percben Aaron Ramsey fejesével szereztek vezetést, majd a második félidő elején a Juventus játékosa állította be a végeredményt is, amellyel a három éve elődöntős Wales a horvátok mögött csoportmásodikként kijutott a jövő évi kontinenstornára.



A magyarok a kudarccal a negyedik helyre csúsztak vissza az ötösben, mert a sereghajtó Azerbajdzsánt legyőző Szlovákia is megelőzte.



Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a tavaly őszi Nemzetek Ligája alapján még a márciusi pótselejtezőn kijuthat a részben budapesti rendezésű Eb-re. Ehhez két meccset kell majd nyernie, az ellenfelek a pénteki sorsoláson derülnek ki, az első találkozót mindenképpen idegenben játssza a nemzeti együttes.



A magyarok az 1986-os világbajnokság óta nem jutottak ki egyenes ágon világtornára.



Eb-selejtező, E csoport, 10. (utolsó) játéknap:

Wales-Magyarország 2-0 (1-0)

Cardiff, Cardiff City Stadion, 31 762 néző, v.: Ovidiu Hategan (román)



gólszerző: Ramsey (15., 47.)



sárga lap: Lockyer (72.), James (88.), illetve Pátkai (66.), Kovács I. (71.)



Wales:

Wayne Hennessey - Connor Roberts, Tom Lockyer, Chris Mepham, Ben Davies - Joe Morrell (Ethan Ampadu, 50.), Joe Allen - Aaron Ramsey, Gareth Bale (Harry Wilson, 88.), Daniel James - Kieffer Moore



Magyarország:

Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Lang Ádám, Nagy Zsolt - Pátkai Máté, Nagy Ádám (Kovács István, 60.) - Dzsudzsák Balázs (Varga Roland, 72.), Szoboszlai Dominik, Sallai Roland (Holender Filip, 83.) - Szalai Ádám

MTI Fotó: Kovács Tamás

I. félidő:

15. perc: Bale kapott labdát a jobb oldalon, Lang mellett középre adott, ahol Ramsey 6 méterről zavartalanul fejelhetett a kapu közepébe (1-0).



II. félidő:

47. perc: Davies bal oldali szabadrúgása után Bale az ötös bal oldalához játszotta a labdát, az ott üresen érkező Ramsey pedig közelről a hosszú felső sarokba lőtt a tehetetlen Gulácsi mellett (2-0).



Nem kezdett olyan megilletődötten, vagy ijedten a magyar válogatott, mint Horvátországban, vagy négy napja a Puskás Aréna megnyitóján Uruguay ellen, Marco Rossi szövetségi kapitány láthatóan agresszív futballt kért játékosaitól.



Eleinte nem ízlett a szigetországiaknak a magyarok sok futással párosuló mezőnyjátéka, ami védekezésben hatékonynak bizonyult ugyan, ám támadásban már nem sokat ért, mivel a sok pontatlan passz miatt nem sikerült megtartani a labdát.



A három hiányzó miatt felforgatott magyar védelem első megingását kihasználta a walesi csapat, amely így 15 perc után előnybe került: Nagy Zsoltot átjátszották, így Langnak kellett kiváltania a jobb szélen meglóduló Bale-re, középen pedig üresen maradt Ramsey, aki fejjel nem is hibázott ziccerben. A gól nem változtatott a játék képén, a szigetországiak irányítottak, a magyarok gyors ellentámadásokban bíztak, de az akciók rendre elakadtak. A walesiek a gólhoz hasonló támadás végén a második ziccerüket elhibázták Moore révén, viszont nem sokkal később először a magyarok is veszélyeztettek, Szalai okosan visszafejelt labdája után Szoboszlai lőhetett volna gólt, de Hennessey óriásit védett, majd a kipattanó után Sallai próbálkozását is hárította. A szünetig több helyzet nem volt, a magyarok - két megingást leszámítva - szervezetten védekeztek, de támadásban szinte semmiféle veszélyt nem jelentettek, mert előre játékban rendkívül pontatlan volt a középpályás sor.



A második játékrész a lehető legrosszabbul kezdődött, egy szabadrúgást követően azonnal megduplázta előnyét a hazai csapat. A második kapott gól alaposan megtörte a magyarokat, akik szinte teljesen beszorultak a hátralévő időben. A megtizedelt védelem viszont állta a sarat a nyomás alatt, a hátvédek rengeteg lövést blokkoltak, helyenként önfeláldozóan mentettek, s rendre kisegítették egymást. A hátsó egység teljesítményéről árulkodó, hogy a sok hazai lehetőség ellenére Gulácsi a 75. percben védett először bravúrral. A támadójátékról pedig az a legbeszédesebb, hogy a walesi hálóőrnek jószerivel dolga sem akadt, mivel a magyar együttes a félpályát is csak elvétve lépte át, így pedig még a szépítésre sem volt reális esélye. Az utolsó negyedórában a walesiek egyre inkább a biztonságra törekedtek, ezért ekkor csökkent a magyar kapura nehezedő nyomás is. Összességében Wales végig jobban futballozva megérdemelten nyerte meg a találkozót, és jutott ki az Eb-re.

"Az első félidő többé-kevésbé kiegyenlített volt, Ramsey kihasználta a helyzetét, nálunk pedig Szoboszlai és Sallai is elrontotta a ziccerét. A második játékrészben két perc után gólt kaptunk, erre pedig nem tudott reagálni a csapat. A fiúk megpróbáltak harcolni, de ezen a szinten ez kevésnek bizonyult" - értékelt elkeseredetten Marco Rossi szövetségi kapitány, aki szerint a középpályán többen is alulteljesítettek, de megemlítette, hogy a védelem is nagyot hibázott az első gólnál.



Az olasz szakember megismételte korábbi kijelentéseit, hogy megtisztelő Csányi Sándor MLSZ-elnök bizalma, aki szerződéshosszabbításról biztosította, de sose lesz a magyar futball útjában, ha valaki jobban látná el ezt a feladatot, azonnal lemond a posztjáról.



"Különleges este volt. Az egyik legszebb nap az életemben. A nyári vereségek után visszajöttünk és kijutottunk az Eb-re. Ezen a meccsen elszántak voltunk, nem lehetett hibázni és nem is hibáztunk" - mondta Ryan Giggs, a walesiek szakvezetője, aki külön kiemelte a duplázó Aaron Ramseyt, aki sérülései miatt először kezdett a sorozatban, emiatt nagyon hiányzott a csapatából.