Sport

Ismét világbajnokok lettek Babosék - videó

hirdetés

A magyar játékos sorozatban harmadik vb-trófeáját szerezte meg, miután Kristina Mladenovic-csal az oldalán megnyerték a sencseni tenisz WTA-vb páros versenyét.



A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.

First set to @KikiMladenovic and @TimeaBabos !



They are halfway to the title - leading Strycova and Hsieh 6-1 after just 24 minutes!#WTAFinals pic.twitter.com/JH9RqHcgNy — WTA (@WTA) November 3, 2019

Érdekes, hogy a soproni teniszező élete első páros tornagyőzelmét éppen Hsziével aratta 2012-ben Birminghamben.



Babosék három győzelemmel, száz százalékosan jutottak túl a csoportkörön. A szombati elődöntőben szoros mérkőzésen, döntő rövidítésben győzték le a Samantha Stosur, Csang Suaj párost.



A vasárnapi csatában az ötödik vb-jén szereplő Babos társával rögtön elvette Strycova adogatását, majd remek szervákkal megszilárdította az előnyt. Hszie is elbukta az adogatását, mire az ellenfél kikérte edzője tanácsait, de ez sem segített: nemsokára 4:0, majd 5:1 állt az eredményjelzőn. Strycova - aki a négy játékos közül egyedüliként nem volt még világbajnok - tovább bizonytalankodott, így Babosék harmadszor is brékeltek, és 24 perc elteltével már szettelőnyben voltak.

A folytatásban a rivális duó kihasználta első bréklabdáját, de a magyar-francia páros 2:1-re fordított, majd a 26 éves Babos hatékony hálójátékával 4:2-re meglépett. A címvédő kettős 5:2-nél még vesztett egy gémet, aztán Babos könnyedén kiszerválta a mérkőzést, amely 1 óra 4 percig tartott.



"Még nem fogtuk fel Kikivel, hogy ilyen nagy bajnokok közé kerültünk, megtiszteltetés itt állni. Köszönet mindenkinek a csapatunkból a támogatásért" - mondta a díjátadó ünnepségen a 23. páros trófeáját begyűjtő Babos Tímea, miután Mladenoviccsal együtt a magasba emelte a Martina Navratilova Kupát, amelyet a névadó csehszlovák-amerikai sztártól vettek át.



A sorozatban harmadik vb-címét begyűjtő soproni teniszező pályafutása 23. páros trófeája mellé partnerével együtt összesen egymillió dollárt (300 millió forint) kapott.



Ami a vb-múltat illeti, Babosnak 2015-ben egy győzelem és két vereség volt a mérlege a csoportkörben Mladenovic oldalán, míg 2016-ban a negyeddöntőben búcsúzott a kazah Jaroszlava Svedovával. Tavalyelőtt újra egyenes kieséses rendszerben bonyolították le a párosversenyt Szingapúrban, s az első magyar vb-döntős teniszező a cseh Andrea Hlavackovával az oldalán diadalmaskodott, majd 2018-ban megvédte címét, immár Mladenoviccsal.

Babos Tímea tornagyőzelmei párosban

2012 Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani)



2013 Bogota (Mandy Minella, luxemburgi)



2013 Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán)



2013 Marrákes (Mandy Minella)



2013 Szucsou (Michaella Krajicek, holland)



2013 Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah)



2014 Sydney (Lucie Safarova, cseh)



2014 Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani)



2015 Dubaj (Kristina Mladenovic, francia)



2015 Marrákes (Kristina Mladenovic)



2015 Róma (Kristina Mladenovic)



2017 Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova)



2017 Rabat (Andrea Hlavackova, cseh)



2017 Quebéc (Andrea Hlavackova)



2017 Taskent (Andrea Hlavackova)



2017 Moszkva (Andrea Hlavackova)



2017 Szingapúr, világbajnokság (Andrea Hlavackova)



2018 Australian Open (Kristina Mladenovic)



2018 Birmingham (Kristina Mladenovic)



2018 Szingapúr, világbajnokság (Kristina Mladenovic)



2019 Isztambul (Kristina Mladenovic)



2019 Roland Garros (Kristina Mladenovic)



2019 Sencsen, világbajnokság (Kristina Mladenovic)