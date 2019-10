Siker

Szőnyi Ferenc a világon elsőként teljesítette másodszor is a hússzoros Ironmant

Szőnyi Ferenc a második helyen végzett a mexikói húszszoros Ironman triatlon-versenyen, és a világon elsőként teljesítette másodszor is a 76 kilométer úszásból, 3600 kilométer kerékpározásból és 844 kilométer futásból álló távot. 2019.10.28 15:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"ÉN vagyok az egyetlen ember a VILÁGON, aki 2 ALKALOMMAL is teljesítette ezt az eszelős dupla decaironmant!" - írta Facebook-oldalán a Racemachine becenevű sportoló.



Szőnyi Ferenc ezt a mexikói viadalt egyszer, 2010-ben már teljesítette, sőt meg is nyerte. Ezúttal 523 óra alatt ért célba.



A nagyközönség leginkább a Himalájában megrendezett, a világ legkeményebb ultrafutó versenyének tartott The Hell Race kapcsán jegyezte meg Szőnyi Ferenc nevét. A 480 kilométeres futóversenyt kétszer is - két egymást követő évben - egyedüliként teljesítette, másodjára ráadásul négy órával meg is javította eredményét.