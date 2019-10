Siker!

Torna-vb - Simone Biles ötödször világbajnok egyéni összetettben

A 22 éves sportolónak ez volt a 16. világbajnoki aranyérme - egyéni összetettben az ötödik -, egyben a 22. érme. Utóbbi rangsorban már megdöntötte az orosz Szvetlana Horkina női rekordját, és a fehérorosz Vitalij Scserbo abszolút csúcsának (23) megjavítására is jó esélyei vannak.



A fináléban az történt, amit Kalmár Zsuzsanna, a Testnevelési Egyetem torna tanszékének vezetője előrevetített az MTI-nek adott szerdai nyilatkozatában: Simone Biles kisebb rontásai ellenére is magabiztosan utasította maga mögé a mezőny további 23 tagját.



Ugrásban kezdett, és bár a leérkezése miatt egy tizedet levontak tőle, 15,233 pontjával rögtön az élre állt. A belga Nina Derwael felemáskorláton - amelyen vb-címvédő - erős gyakorlatot mutatott be, és a pontos kivitelezésnek köszönhetően a második helyen állt az első rotáció után.



Biles felemáskorláton dupla cukaharával és pontos leérkezéssel zárta látványos bemutatóját, és bár kevesebbet kapott rá, mint Derwael, a második fordulót követően is ő vezetett, mert belga riválisának meggyűlt a baja a gerendával.



Az egyéni összetett Európa-bajnoka, a francia Melanie de Jesus dos Santos kétszer is leesett a felemáskorlátról, ezzel elveszítette esélyét a dobogóra kerülésre.



A négyszeres olimpiai bajnok Simone Bilesnak a gerendán csupán egy apróbb bizonytalansága volt, ugrás után ezen a szeren is ő teljesített a legjobban. A kínai Tang Hszi-csing felemáskorlát után remekelt a legnehezebbnek tartott szeren is, ezzel Derwaelt megelőzve a második pozícióba került.



Az utolsó fordulóban Tang Hszi-csing magabiztos volt talajon, ezzel megszerezte az ezüstérmet, holott a selejtezőben csupán a 21. helyen végzett, és nem is kvalifikált a döntőbe, de a csapata becserélte a megsérült Liu Ting-ting helyére.



Nina Derwael nem tudott 14 pont fölé kerülni ugrásban, így végül lecsúszott a dobogóról, és az orosz Anzselina Melnyikova nyerte a bronzérmet.



A finálét ezúttal is lélegzetelállító talajgyakorlattal zárta Biles, akitől meglepetésre négy tizedpontot is le kellett vonni a tripla, illetve a dupla cukahara utáni kilépés miatt, ennek ellenére a négyből három szeren is a legjobbnak bizonyult.



Biles folytatta az amerikaiak nagyszerű sorozatát: 2005 óta csak kétszer nem az Egyesült Államok képviselője nyerte a női egyéni összetettet a világbajnokságon.



A döntőnek magyar közreműködője is volt, ugyanis Gondos-Arató Orsolya a talajgyakorlatok egyik vonalbírójaként tevékenykedett.



A selejtezőben Kovács Zsófia legjobb magyarként a harmincadik lett, így nem jutott a fináléba.

Eredmények,



női egyéni összetett, világbajnok:

Simone Biles (Egyesült Államok) 58,999 pont (ugrás: 15,233; felemáskorlát: 14,733; gerenda: 14,633; talaj: 14,400)

2. Tang Hszi-csing (Kína) 56,899 (ugrás: 14,166; felemáskorlát: 14,533; gerenda: 14,600; talaj: 13,600)

3. Anzselina Melnyikova (Oroszország) 56,399 (ugrás: 14,433; felemáskorlát: 13,900; gerenda: 14,000; talaj: 14,066)



A világbajnokság további programja:

péntek: férfi egyéni összetett döntő 16.00

szombat: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás, felemáskorlát) 16.00

vasárnap: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó, nők: gerenda, talaj) 13.00