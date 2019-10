Eb-selejtező

Horvát-magyar: nem változtatunk a stílusunkon, de óvatosnak kell lennünk

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata csütörtökön, a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőn sem kíván változtatni az eddigi stílusán, és igyekszik a saját játékát játszani. 2019.10.10 02:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Várható, hogy nem mi fogunk irányítani, ugyanakkor arra sem játszhatunk csak, hogy ne kapjunk gólt. Nem változtatunk a stílusunkon, és a futballról alkotott elképzelésünkön. Hátul óvatosnak kell lennünk, és nagyon oda kell figyelnünk a részletekre. Készen állunk a horvátok elleni csatára" - fogalmazott az olasz szakember Ferihegyen, az elutazás előtt tartott sajtótájékoztatón.



Rossi hozzátette, hogy kedden két edzése volt a válogatottnak, melyeken a horvátok elleni taktikát gyakorolták a futballisták. Azt is megemlítette, hogy ez a rövid idő nem a legideálisabb a felkészülésre, de más csapatoknak sincs több idejük.



A sajtóeseményen Vida Máté elmondta, tudja, több játékos is kidőlt a középpályáról, de úgy érzi, a teljesítményével rászolgált arra, hogy tagja legyen a válogatottnak, és ezt megpróbálja majd a pályán is bizonyítani.



"Felkészültünk a horvátokból, nyilván nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de nem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára. Megpróbálunk mindent kiadni magunkból, pontért megyünk Splitbe, bármennyire is nehéz feladat lesz" - nyilatkozta a Dunaszerdahely magyar futballistája. - "A középpályán szűken kell védekeznünk, nem szabad területet hagyni nekik, ha náluk van a labda. Bár világsztárok ellen fogunk játszani, de ők elsősorban a támadásban a világ legjobbjai, nem a védekezésben. Nagyon várjuk már a mérkőzést, izgatottak vagyunk, megpróbálunk sikeresek lenni."



A csütörtökön 20.45-kor kezdődő spliti mérkőzésen olasz játékvezetők működnek közre, - a Rossi által nagyra tartott - Daniele Orsato fújja a sípot, segítői Lorenzo Manganelli, Fabiano Preti és Davide Massa lesznek.