Labdarúgás

A román labdarúgó-bajnokságban jövőre vezetik be a videóbírót

Megjegyezték, hogy a technológiáért a román kluboknak nem kell fizetniük, csak a rendszer működtetéséhez szükséges további játékvezetők díját kell állniuk. 2019.10.01 16:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az élvonalbeli román labdarúgó-bajnokságban a 2020/2021-es idénytől kezdődően tervezik bevezetni a videóbíró-rendszert, az úgynevezett VAR-t - közölte kedden a román Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF).



A bajnokság lebonyolításával megbízott szervezet közlése szerint már a videóbíró-rendszer külföldi bevezetésekor elkezdték az előkészületeket, hogy Romániában is meghonosítsák a bírói tévedéseket megelőző és korrigáló rendszer elemeit. Ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményeztek román és külföldi szolgáltatókkal, amelyek technikai felszerelést biztosítanak, de a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel (FIFA) és a Román Labdarúgó Szövetséggel is tárgyaltak már.



"Ezeknek köszönhetően most bejelenthetjük, hogy a következő idénytől Romániában is működni fog a videóbíró-rendszer" - olvasható az LPF közleményében.



Megjegyezték, hogy a technológiáért a román kluboknak nem kell fizetniük, csak a rendszer működtetéséhez szükséges további játékvezetők díját kell állniuk. A liga tervei szerint a rendszert akár már az idei bajnokság rájátszásában kipróbálhatják.



Az utóbbi időben egyre több román klubvezető fogalmazta meg elégedetlenségét a játékvezetői tévedések miatt és szorgalmazta a videóbíró bevezetését.