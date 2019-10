Labdarúgás

Aranyoroszlánok címmel indul a Budapest Honvéd FC magazinműsora az M4 Sporton

A kispesti egyesület keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a műsor kéthetente jelentkezik majd, az adások tartalmával pedig nemcsak az M4 Sporton, hanem a klub közösségi médiafelületein is találkozhatnak a szurkolók.



Az Aranyoroszlánok című műsorban a labdarúgásé lesz a főszerep, de a BHSE sportolói is megjelennek majd az adásokban, amelyeknek műsorvezetője Varga Zsóka és Éless Dénes lesz.



"Mozgalmas nyári időszakon vagyunk túl, tulajdonosváltás, új edzői stáb, és amellett, hogy a pályán változások történtek, a teljes kommunikáció és az arculat is változott" - mondta a sajtótájékoztatón Kun Gábor, a Budapest Honvéd FC ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, megújult az egyesület honlapja, nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi médiafelületekre, most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek. "Régi adósságunkat törlesztjük azzal, hogy elindult a Honvéd klubtelevíziója" - jelentette ki.



Azurák Csaba kommunikációs és marketingigazgató azt emelte ki, hogy két hónappal ezelőtt a szurkolói ankéton megígérték a drukkereiknek, hogy lesz Honvéd TV, és mostanra sikerült elkészülniük ezzel.



"Kellett ehhez az M4 Sport rugalmassága, amit köszönünk nekik, hiszen fontos felületet biztosítanak a számunkra" - mondta Azurák Csaba. "A honlapunkon, a közösségi médián és a Honvéd TV-n keresztül rengeteg szurkolót tudunk elérni, és minden lehetőséget próbálunk megragadni, hogy a Honvéd-család minél több tagját lássuk el információkkal" - tette hozzá a kommunikációs és marketingigazgató.



Az Aranyoroszlánok első adása szerdán 13.25 órakor kezdődik az M4 Sporton, és ezt a műsort később kétszer megismétli majd a csatorna.



"Örülünk, hogy az egyik legnagyobb múlttal rendelkező labdarúgó klub is úgy döntött, elindítja televízióját. A kéthetente jelentkező műsorból a csapat szurkolói, valamint a labdarúgás kedvelői még jobban megismerhetik az egyesület életét, a játékosokat, a hátteret. Bízunk benne, hogy a nézők örömüket lelik az induló új magazinban" - nyilatkozta az MTI-nek Székely Dávid, az M4 csatornaigazgatója.