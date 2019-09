Motorsport

Kovács Bálint kategóriagyőztes a német gyorsaságimotoros-bajnokságban

Kovács Bálint, a H-Moto Team 18 éves versenyzője megnyerte a német gyorsaságimotoros-bajnokság (IDM) Suzuki Cup kategóriájának idei szezonját, miután a Hockenheimben rendezett idényzáró hétvégén egy futamot megnyert, a másik versenyen pedig második lett. 2019.09.29 13:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar versenyző 208 ponttal lett bajnok az ezer köbcentiméteres motorokat felvonultató, 19 fős nemzetközi mezőnyben, míg legnagyobb riválisa, a német Danny Märtz 198 ponttal zárt a második helyen.



Kovács az első öt hétvége után a hatodikon is megszerezte a pole pozíciót, így a szombati és a vasárnapi futamon is ő rajtolhatott az első kockából. Az első versenyen másodikként intették le, míg vasárnap délelőtt magabiztosan aratott rajt-cél győzelmet, amellyel az övé lett a bajnoki cím.



A 18 éves motoros az idei 11 futamból hatot megnyert, emellett további három alkalommal volt dobogós, egyszer 10. volt, egy versenyt pedig nem tudott befejezni.



"Pénteken még motorhibával küzdöttünk, de szombat reggelre ezt ki tudtuk javítani, így az időmérőn már nem volt gondom, az első futamon pedig úgy ítéltem meg, hogy az összetett szempontjából jobb a biztos pontszerzés, ezért nem kockáztattam, és bejöttem másodiknak" - mondta az MTI-nek Kovács, aki hozzátette, a tavalyi balszerencsés éve miatt nagyon örül a bajnoki győzelemnek.



"Szeretném megköszönni a csapatnak és a támogatóimnak, nélkülük mindez nem sikerülhetett volna. Külön köszönet jár a Németországban élő magyaroknak, akik kijöttek ide szurkolni nekem" - fogalmazott.



Kelemen Krisztián, a H-Moto Team csapatfőnöke azt mondta, vasárnap "minden hazai motoros tiszteletére szólt a magyar himnusz Hockenheimben."



"Bálint most bebizonyította, hogy kifogástalan teljesítménnyel képes komolyabb feladatok megoldására, nekem pedig nincs más dolgom, mint segíteni őt, hogy a következő szinten is kiemelkedően tudjon teljesíteni" - tett hozzá Kelemen Krisztián.