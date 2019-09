Atlétika-vb

Atlétikai vb - Megtartják az éjféli maratont

2019.09.27 14:30 MTI

A bejelentésre azért volt szükség, mert az extrém meleg időjárás miatt a versenyzők és a sportvezetők is jelezték aggályaikat. Az indulóknak a tengerparti sétányon kell teljesíteniük a 42,195 kilométeres távot, az IAAF pénteki előrejelzése szerint várhatóan 30 fok körüli melegben, ehhez jön még a magas páratartalom.



Az IAAF hangsúlyozza, hogy a résztvevőket már hat hónappal ezelőtt részletesen tájékoztatták és tanácsokkal látták el, s a kedvezőbb feltételek miatt tették a rajtot 24 órára (magyar idő szerint 23 óra). A pénteki bejelentés szerint mind a 69 női maratonista ott lesz az éjféli rajtnál. A szerezők a megszokottnál több frissítő pontot alakítanak ki a pálya mentén és megerősítik az orvosi felügyeletet.



Magyar versenyző nincs a mezőnyben, de a szombati, 23.30 órakor rajtoló 50 kilométeres gyaloglásban a két éve Londonban vb-ötödik Helebrandt Máténak és Venyercsán Bencének is meg kell majd küzdenie a nagy meleggel.



Az első napon két magyar atléta mutatkozik be a vb-n, a női kalapácsvetés selejtezőjében Gyurátz Réka (magyar idő szerint 17.10), a női 3000 m akadály előfutamában pedig Wagner-Gyürkés Viktória (18.10).