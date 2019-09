Csúcsratörés

Himalája-expedíciók - Megkezdte a csúcstámadást Lengyel Ferenc a Manaszlun

Varga Csaba mindössze egy körből oldotta meg az akklimatizációt és kedvező időjárás esetén pár nap pihenő után ő is elindulhat a csúcsra.

Megkezdte szerdán a csúcstámadást a Manaszlun Lengyel Ferenc, a Kalifa Alpin Csapat hegymászója, Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó pedig a kedvező időjárásra vár, hogy elindulhasson a Dhaulagiri meghódítására - közölte a Kalifa Alpin Csapat kommunikációs menedzsere, Bíró Dániel az MTI-vel.



Lengyel Ferenc a világ nyolcadik, Varga Csaba pedig a hetedik legmagasabb csúcsára indult. Szeptember 13-án Lengyel Ferenc már a 8163 méter magas Manaszlu alaptáborában volt és egy nappal később Varga Csaba is megérkezett a 8167 méter magas Dhaulagiri alaptáborába.



Lengyel Ferenc szeptember 20-án indult második akklimatizációs körére, a hegyen lévő mászók közül elsőként jutott 7000 méteres magasságba. Az alaptáborba hétfőn ért vissza, szerdán pedig megindította a csúcstámadást, így a szokásos három-négy nap pihenő helyett mindössze egy napot töltött regenerációval - olvasható a közleményben.



Döntésének oka, hogy az előrejelzések szerint a mostani kedvező időjárás után a Manaszlun visszatér a csapadékos időjárás, ami eddig is megnehezítette a hegymászók haladását.



A közlemény idézi a hegymászót, aki elmondta: úgy érzi, van még tartaléka a csúcsmászáshoz, azonban az esélyek nem túl kedvezőek. "Kevés időm volt pihenni, ráadásul ezt a rövid időt is megkeserítette, hogy az utolsó mászás során csúnyán megégett az ajkam, így még aludni is alig tudtam, ilyen magasságban pedig nagyon lassan gyógyulnak a sérülések" - hangsúlyozta.



A Kalifa Alpin Csapat erdélyi magyar hegymászója, Varga Csaba is befejezte az akklimatizációját a Dhaulagirin.



A közlemény szerint Varga Csaba mindössze egy körből oldotta meg az akklimatizációt és kedvező időjárás esetén pár nap pihenő után ő is elindulhat a csúcsra.