Labdarúgás - Bajnokok Ligája

Gulácsi: lépéselőnybe kerültünk a győzelemmel

Gulácsi Péter szerint az RB Leipzig labdarúgócsapatának keddi Bajnokok Ligája-győzelme annak fényében különösen értékes, hogy a G csoport másik összecsapása döntetlennel zárult. A német együttes 2-1-re nyert a Benfica otthonában. 2019.09.18 13:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Sokat nem aludtam éjszaka, de mindenki jó szájízzel ébredt" - mondta szerdán a Nemzeti Sporthíradónak a magyar válogatott kapus, aki szerint a sikerrel lépéselőnybe kerültek a csoporton belül.



"Az első félidő óvatosabb, kiegyenlített focit hozott, a másodikban nyílt ki a pálya, de sikerült a kontrollt átvenni, a góljainkat pedig jó időpontokban szereztünk" - emlékezett vissza a lisszaboni történésekre Gulácsi, aki szerint az is kulcs volt, hogy támadásban hatékonyabbak voltak riválisuknál. "Három kapura lövésből kétszer is betaláltunk, jól koncentráltunk elöl" - tette hozzá.



A 29 éves hálóőr kiemelte, a BL-ben két hazai összecsapás következik számukra (sorrendben a Lyon, majd a Zenit látogat Lipcsébe), ezeken "további nagy lépéseket lehet tenni a továbbjutás felé".



"Ez a klub és a csapat célja" - fogalmazott a kapus, aki szerint a BL-meccsek tempója kicsit lassabb a német bajnoksághoz képest, ugyanakkor a játékosok kiváló egyéni képességei miatt a riválisok "a semmiből is tudnak helyzeteket kialakítani".



A Salzburgban Szoboszlai Dominik a BL történetének legfiatalabb magyar gólszerzője lett.



"Örülök, elismerésnek tartom, de nem foglalkozom vele, inkább megpróbálok a legtöbb gólt szerző magyar is én lenni" - mondta ennek kapcsán a Nemzeti Sporthíradónak a mérkőzés napján 18 éves és 327 napos középpályás.



A válogatott játékos hozzátette, közel tökéletes estét zártak a belga Genk ellen 6-2-re megnyert összecsapáson, de tudják, a következő fordulókban más mérkőzések várnak rájuk.



"Megmutattuk, hogy nem szabad minket lenézni, úgy mentünk ki a pályára, hogy ha már itt vagyunk, mutassuk meg, mit tudunk. Hála istennek ez sikerült is, de tudjuk, ez a kör más volt, mint a következők lesznek" - utalt arra Szoboszlai, hogy a következő fordulóban a címvédő FC Liverpool otthonában szerepelnek, majd az olasz Napolit fogadják hazai környezetben.