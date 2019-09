Ökölvívás

Ökölvívó-vb - Gálos is búcsúzott, minden magyar kiesett

A bajaiak versenyzőjének taktikája egyértelmű volt az esélyesebb mongol Tsendbaatar Erdenebat elleni találkozón: a menetek elején várta, hogy riválisa támadjon, ő pedig a támadások második felében igyekezett több ütést bevinni.



A taktika a második felvonásban működött leghatékonyabban, Gálos ekkor több jó kombinációt is bemutatott, de nagy fölényt ekkor sem tudott kialakítani.



A harmadik menet gyakorlatilag eseménytelenül telt, Erdenebat szinte csak arra ügyelt, hogy a magyar ne üsse ki, és mivel elképzelését eredményesen valósította meg, egyhangú (5-0-s) pontozásos győzelemmel negyeddöntőbe jutott.



Kedden ezt megelőzően Hámori Ádám is búcsúzott, ő is egyhangú pontozással kapott ki az ecuadori Julio Cesar Castillo Torrestől.



Gálos vereségével az utolsó magyar öklöző is kiesett a világbajnokságon, a hatfős válogatott tagjai összesen négy mérkőzést nyertek.