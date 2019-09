Csúcstámadás

Lengyel Ferenc és Varga Csaba hegymászó is elérte az alaptábort

Mindkettő célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül hódítsák meg a Földünk hetedik és nyolcadik legmagasabb hegycsúcsát. 2019.09.16 15:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Lengyel Ferenc és Varga Csaba hegymászó is elérte az alaptábort, előbbi sportoló a Manaszlu, utóbbi a Dhaulagiri csúcsát szeretné megmászni - közölte Bíró Dániel, a Kalifa Alpin Csapat kommunikációs menedzsere az MTI-vel hétfőn.



A közlemény szerint Lengyel Ferenc a világ nyolcadik, Varga Csaba pedig a hetedik legmagasabb csúcsára indult. Szeptember 13-án Lengyel Ferenc már a 8163 méter magas Manaszlu alaptáborában volt és egy nappal később Varga Csaba is megérkezett a 8167 méter magas Dhaulagirire.



Az összegzés szerint Lengyel Ferenc alig egy nap pihenőt engedélyezett magának és a nyolcezres expedíciókon tradicionális púdzsa szertartást követően elindult az 5800 méteres magasságban kiépített 1-es tábor felé, amelyet vasárnap el is ért.



A Kalifa Alpin Csapat hegymászóinak célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül hódítsák meg a Földünk hetedik és nyolcadik legmagasabb hegycsúcsát.



Ha sikerrel jár, a Manaszlu lesz Lengyel Ferenc első nyolcezrese, a Dhaulagiri megmászásával pedig Varga Csaba lehet Erőss Zsolt után a legeredményesebb magyar expedíciós hegymászó, 5 nyolcezressel a háta mögött. Erőss Zsolt 10 nyolcezres csúcsára jutott fel, 2013-ban, a Kancsendzöngán bekövetkezett haláláig - idézi fel a közlemény.