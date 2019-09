Lovassport

Kettesfogathajtó-vb - Hölle és a magyar csapat megvédte címét

Hölle Martin egyéniben, illetve ifj. Dobrovitz Józseffel és Osztertág Kristóffal kiegészülő magyar csapat egyaránt megvédte címét a németországi Drebkauban rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon. 2019.09.15 16:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hölle és a válogatott sikerével sorozatban negyedszer mind a két aranyérem Magyarországé lett, erre pedig még nem volt példa a sportág történetében. Négy és hat éve az egyéni küzdelmet a 11-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte.



Hölle megnyerte a díj- és maratonhajtást is, így több mint 15 hibapontos előnnyel várta az akadályhajtást, amely azonban nem sikerült jól neki: a 12 hibapontot érő négy verőhibája mellett időtúllépése is volt, azaz 14,49 hibaponttal zárt, de ezzel is meg tudta őrizni az első helyét.



"Nagyon büszke vagyok arra, hogy a győzelmemmel hozzájárultam a magyar fogathajtósport újabb rekordjához. Nehéz verseny volt, kiváló ellenfelekkel, ezért külön örülök a győzelemnek. Most egy rövid pihenés következik nekünk és a lovaknak is, de utána folytatjuk a munkát, készülünk a következő évadra" - nyilatkozta a Nemzeti Fogathajtó Akadémia közleményében Hölle.



A pálya nehézségét jól jellemzi, hogy a 82 fős mezőnyből mindössze hárman hajtottak hibátlanul és limitidőn belül, viszont köztük volt a Hölle mögött második Sandro Koalick is, így a magyar hajtó előnye kevesebb mint egy hibapontra csökkent a német riválisával szemben. A harmadik holland Stan van Eijk is megtartotta dobogós helyét a maga egy verőhibájáért járó három hibaponttal.



A másik két magyar csapattag közül Osztertág Kristóf a középmezőnyben végzett a zárószámban, emiatt 12 pozíciót rontva csak 25. lett. Mivel a csapatversenyben a legrosszabb eredmény kiesik, így a hátralévő két magyarnak jól kellett hajtania, ezt ifj. Dobrovitz teljesítette is egy verőhibával és némi időtúllépéssel, teljesítményével pedig hetedikről az ötödik helyre jött fel összetettben. Hölle ugyan többször hibázott, de a tetemes, közel 15 hibapontos előnyből több mint három megmaradt a magyar csapatnak is, azaz ismét dupla siker született, immár negyedszer.



"A magyar fogathajtásban a nagy elődök nyomában felnőtt egy újabb generáció. Ígéretes, fiatal, tehetséges gárda, amely már most bebizonyította, hogy ugyanolyan sikeres, mint az előző generációk" - fogalmazott Szilágyi Zsolt csapatmenedzser.



A két vb-újonc közül Tóth Andrea 45., Szabó Roland pedig 64. lett, míg a rangidős, a vb-ken háromszoros ezüst- és egyszeres bronzérmes Hódi Károly 52. helyen végzett.

A végeredmény:

egyéni:

1. Hölle Martin 148,81 hibapont

2. Sandro Koalick (német) 149,49

3. Stan van Eijk (holland) 155,33 ...

5. ifj. Dobrovitz József 160,59 ...

25. Osztertág Kristóf 172,84 ...

45. Tóth Andrea 182,90 ...

52. Hódi Károly 188,40 ...

64. Szabó Roland 200,78



csapat:

1. Magyarország (Hölle Martin, ifj. Dobrovitz József, Osztertág Kristóf) 307,22 hibapont

2. Hollandia (Geert Dijkhof, Stan van Eijk, Antonie ter Harmsel) 310,32

3. Németország (Arndt Lörcher, Lars Schwitte, Sandro Koalick) 312,55