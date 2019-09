Siker

Tokió 2020 - Két arany és egy bronz a vasárnapi zárónapon

A vasárnapi zárónapon két arany- és egy bronzérmet szerzett a magyar válogatott a Tokióban rendezett kajak-kenu olimpiai tesztversenyen. Férfi K-1 200 méteren Tótka Sándor nyert - Birkás Balázs harmadik lett -, és a női kenupáros is elsőként ért célba 500 méteren.

Tótka, aki az augusztusi, szegedi kvalifikációs világbajnokságon a férfi négyes tagjaként szerzett olimpiai kvótát, délelőtt előbb megnyerte a középfutamát, majd a döntőben egy közepes rajt után hamar az élre állt és győzött.



"Az eredménytől függetlenül nagyon jól esett, hogy végre tudtam újra egyest menni a nemzetközi mezőnyben, erre még ebben az olimpiai ciklusban nem volt példa, annyira a négyesre koncentráltam. Örülök, hogy nyertem, ugyanakkor azt látni kell, hogy már senki sincs olyan jó formában, mint a világbajnokságon, csak a formahanyatlás nem mindenkinél egyforma. Talán annak köszönhetem a sikert, hogy versenyeztem Moszkvában, és otthon is a Red Bull Vízisprinten, szóval nem álltam le teljesen" - mondta Tótka.



A finálé másik magyar résztvevője, Birkás úgy szerzett bronzérmet, hogy egész héten náthával küzdött.



"Sokat kivett belőlem a betegség, azon is csodálkoztam, hogy reggel sikerült továbbjutnom a középfutamból. A döntőre kicsit jobban összeszedtem magam, ráraktam a csapást és a nyomatékot is, jól sikerült az eleje, viszont 100 méter után elfáradtam. Nekem egyébként fekszik ez a víz, passzol a technikámhoz, elérhetünk egy szép helyezést ebben a számban jövőre, ha valamelyikünk becsületesen felkészül a 200 egyesre" - fogalmazott.



Esélyeshez méltóan nyerte az új olimpiai számot, a női kenu párosok 500 méteres versenyét a vb-ezüstérmes Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső egység.



"Meglepett minket az orosz páros azzal, hogy az utolsó száz méteren még tudtak indítani egy nagyot, de szerencsére így is nyertünk - mondta a verseny után Balla. - Ez az orosz egység nem indult a világbajnokságon, viszont Duisburgban és Minszkben már versenyeztünk ellenük, azt tudtuk, hogy erősek lesznek."



"Elsősorban nem az eredmény volt a fontos ezen a versenyen, főleg azt akartuk letesztelni, hogy kell-e másik hajóba térdelnünk az itteni viszonyok miatt, de szerencsére úgy néz ki, hogy maradhat ez a forma" - tette hozzá Takács Kincső. Arról is beszélt a magyar szövetség honlapjának nyilatkozva, hogy a pályán a sok halhoz, a medúzákhoz és a környék nagy repülőgép-forgalmához is sikerült hamar hozzászokniuk.



Medveczky Erika éppen csak lemaradt a dobogóról női kajak egyes 500 méteren, negyedikként zárt, míg Kiss Balázs ötödik lett C-1 1000 méteren. Utóbbi számban Adolf Balázs harmadikként futott be a B döntőben, a férfi K-2 1000 méter B döntőjében pedig Nádas Bence és Kuli István - ők Tótka Sándorhoz és Birkás Balázshoz hasonlóan ebben az idényben az 500-as négyesben versenyeztek - a hatodik helyet szerezte meg.



A magyar válogatott 3 arany- és 2 bronzérmet szerzett az előolimpián - két nappal korábban Kopasz Bálint (K-1 1000 m) nyert, a Medveczky Erika, Gazsó Dóra duó (K-2 500 m) pedig harmadik lett -, de még ennél is fontosabb, hogy hasznos tapasztalatokat gyűjtött a tokiói körülményekről és a Sea Forest Waterway nevű versenypályáról.

A magyar parakenu szakág Suba Róbert pénteki bronzérmével egy dobogós helyezést ért el a japán fővárosban.