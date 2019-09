Vitorlázás

Repülőhollandi Eb - Első hazai diadalára készül a Majthényi, Domokos páros

A 13-szoros világbajnok Majthényi Szabolcs, Domokos András páros első hazai világversenyes győzelmére készül a hétfőn kezdődő balatonföldvári vitorlázó Repülőhollandi Európa-bajnokságon. 2019.09.14 01:30 MTI

A Spartacus Vitorlás Egylet kettőse bemelegítésként megnyerte a héten rendezett nyílt országos bajnokságot, melyen minden futamon elsőként ért célba.



Az Eb-n 16 ország 68 egysége indul, hat nemzet képviselői már a nyílt ob-n is rajthoz álltak. Köztük Majthényiék egyik legfőbb riválisa, a dán Jörgen Bojsen-Möller vezette egység.



"Ők nem indultak minden futamon, az új hajójukat szerelték, így a tizedik helyükből nem szabad semmilyen következtetést levonni" - nyilatkozott az MTI-nek Majthényi Szabolcs.



Hozzátette, Jörgen Bojsen-Möller most unokatestvérével versenyez, ez a páros ezüstérmet nyert a barcelonai olimpián - a Repülőhollandi azóta már nem szerepel az ötkarikás programban.



"Az előrejelzések alapján gyenge szeles Eb lesz, ami a dánoknak kedvez, nekünk a nagyobb súly miatt jobb lenne legalább közepes szél" - hangsúlyozta Majthényi Szabolcs, aki az Eb egyik főszervezője is.



Ez - vagyis, hogy így megoszlik a figyelme a verseny és a rendezés között - lehet a magyarázata, hogy az eddigi három balatoni világbajnokságon nem tudott nyerni a vb-rekorder, hatszoros Európa-bajnok magyar páros, mindannyiszor második lett.



A februári, Új-Zélandon rendezett vb-t fölényesen nyerték meg Majthényiék, már két futammal a vége előtt bebiztosították aranyérmüket, majd az abszolút legjobb egységnek járó Ezüst Sombrero-díjat is megszerezték.



A futamok hétfőtől minden nap 10 órakor kezdődnek Balatonföldváron. A programban kilenc futam szerepel, de négy részverseny alapján már lehet végeredményt hirdetni.