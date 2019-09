Sport

Fair Play-díjat kapott egy 13 éves magyar evezős

Tizenöt díjat osztott ki csütörtöki, budapesti gáláján a Nemzetközi Fair Play Bizottság (NFPB), elismerésben részesült többek között Gasztonyi Péter 13 éves magyar evezős is. 2019.09.13 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Új Városháza dísztermében tartott ünnepi eseményen Kamuti Jenő, az NFPB elnöke kiemelte: "a díjazottak valamennyien példaképek mindannyiunk számára".



Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy 2019-ben Budapest Európa Sportfővárosa, a település vezetése ebből az alkalomból rengeteg sportolási lehetőséget biztosít a város amatőr és profi sportolóinak. Az utána szóló Sárfalvi Péter helyettes államtitkárral együtt mindketten hangsúlyozták, mennyire fontos a sportban a szabályok és az ellenfelek tisztelete, illetve a fair játék és viselkedés.



A gálán ezúttal is a fair play cselekedet, a fair play népszerűsítése, illetve fair play életmű kategóriában osztottak ki trófeát és/vagy diplomát, emellett Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke által adományozott ifjúsági fair play díj is gazdára talált.



Ez utóbbit ráadásul a magyar Gasztonyi Péter vehette át, aki egy korosztályos evezős versenyen fej-fej mellett ért célba ellenfelével. A bírók őt látták győztesnek, és az aranyérmet is neki adták át. A versenyző azonban nem volt biztos ebben, ezért célfotót kért. Ez alapján kiderült, hogy mégsem ő, hanem az ellenfele haladt át elsőként a célvonalon. Gasztonyi ezután visszaadta az aranyérmet, helyette az ezüstöt vette át.



Díjat kapott többek között Azad Rahimov azeri ifjúsági és sportminiszter, valamint az orosz Komszomolszkaja Pravda újság is.



A Nemzetközi Fair Play Bizottság az idén 25 éves Európai Fair Play Mozgalommal (EFPM) együttműködésben szombatig háromnapos fairplay-programsorozatot bonyolít le a magyar fővárosban. Az események csütörtökön konferenciával kezdődtek, pénteken tartják az EFPM rendes közgyűlését, valamint az NFPB végrehajtó bizottsági ülését is, szombaton pedig a külföldi vendégek ellátogatnak a budapesti World Urban Gamesre.

A díjazottak:

Fair play cselekedet: Pierre de Coubertin

trófea:

Eivind Vold (norvég, kenus)

Fabio Caramel (olasz, amatőr labdarúgó, sportvezető)

diploma:

Federico Bollati (olasz, párbajtőrvívó)

Rodolfo Carrera (olasz, raliversenyző)

Fair play életmű: Jean Borotra

trófea:

Azad Rahimov (Azerbajdzsán ifjúsági és sportminisztere)

David Smetanine (francia, világ- és Európa-bajnok paraúszó, majd utánpótlásedző)

diploma:

Geo Perli (francia, labdarúgó, majd sportvezető)

Mieczyslaw Nowicki (olimpiai ezüst- és bronzérmes országúti kerékpárversenyző, a Lengyel Olimpiai Bizottság alelnöke)

Roberto Camelia (olasz, ökölvívóbíró)

Semra Demirer (edző, egyetemi oktató, a Török Olimpiai Bizottság fair play tanácsának tagja)

A fair play népszerűsítése: Willi Daume

trófea:

Seyit Mehmet Özkan (török, sportvezető)

Komszomolszkaja Pravda (orosz hírlap, az Év "Gentleman" Labdarúgója díj megalapítója)

Ünsped (török cég, a sport elkötelezett támogatója)

Massimo Righi (az olasz férfi röplabdaliga vezérigazgatója, a zöldkártya-rendszer alapítója)

Fiatalok fair play díja:

Jacques Rogge

trófea:

Gasztonyi Péter (magyar, evezős)