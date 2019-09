Spanyolország

Marihuánaültetvényt buktatott le a kerékpárversenyt közvetítő tévés helikopter

A spanyol rendőrség negyven tő marihuánát foglalt le Igualadában a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt közvetítő tévés helikopter segítségével. 2019.09.04 19:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szombaton a Valls és Igualada közötti 166,9 kilométeres etap hajrájához közeledve tűnt fel a helikopter készítette felvételeken, hogy két háztetőn is kannabiszültetvény van. A kiérkező rendőrök lefoglalták a növényeket, ám senkit nem találtak a lakásokban, így nem tartóztattak le senkit.



Spanyolországban saját felhasználásra lehet marihuánát termeszteni, eladásra nem. Utóbbiért a Marca szerint akár háromtól hat évig terjedő szabadságvesztés is járhat, illetve a drog értékének háromszorosát is kiszabhatják pénzbírságként.



A szakaszt szökésből a német Nikias Arndt nyerte a Barcelonától 65 kilométerre található városban. Összetettben jelenleg a szlovén Primoz Roglic vezet, így ő viseli a piros trikót szerdán, a Saint Palais és Urdax-Dantxarinea közötti 180 kilométeres távon.

.@lavuelta helicopter 🚁 discovers a marijuana plantation on a roof of Igualada inside the last km of Saturday's stage. #LaVuelta19 https://t.co/eOu7rXfn8B pic.twitter.com/UTWUjrqwi7 — Javier Gilabert (@tourdegila) 2019. szeptember 3.