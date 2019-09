Programajánló

Egy hónapig a Testnevelési Egyetemen látható az Aranycsapat-kiállítás

Hétfőtől szeptember végéig a Testnevelési Egyetem aulájában látható az Arany pillanatok című vándorkiállítás, amely a legendás Aranycsapat tagjainak relikviáit mutatja be.

A megnyitón Tarlós István főpolgármester úgy fogalmazott: jóleső, sőt spirituális érzés, hogy alkalom adódik felidézni a magyar sport, a magyar labdarúgás egyik legsikeresebb időszakát. Egyben emlékeztetett, hogy az 1953-as londoni magyar-angol 6-3-as mérkőzésen a magyar válogatott - a britek szerint is - felülmúlhatatlanul játszott.



Tarlós kiemelte, a magyarok a mai napig hősként emlékeznek az Aranycsapat játékosaira, sőt "nincs olyan szeglete a világnak, ahol ne ismernék legalább Puskás Ferenc nevét, még a gyerekek is".



A főpolgármester úgy fogalmazott, a futballisták nem egyszerűen sztárok, hanem egyéniségek, példaképek voltak, akik játékukkal iskolát teremtettek. A kiállításról úgy vélekedett, hogy hiteles és átélhető képet ad a játékosok személyes világáról, és a magyarok emlékeztében ma is élő történeteket idéz fel.



Az Arany pillanatok című vándorkiállítás igazi ritkaságokat mutat be, hiszen az egykori kiváló labdarúgók hagyatékának legkülönlegesebb darabjait is tartalmazza.



Szöllősi György, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete a magyar labdarúgás legkeserűbb, legszomorúbb napjának nevezte 1954. július 4-ét, amikor a válogatott Bernben 3-2-re elveszítette a világbajnokság döntőjét Németországgal szemben, de hozzátette: az azóta eltelt 65 év során kiderült, hogy az volt egyben a magyar futball legnagyobb sikerének napja is.



Szöllősi a tárlat helyszínének apropóján emlékeztetett, hogy az Aranycsapat több tagja, illetve annak a labdarúgó-generációnak több képviselője is a Testnevelési Főiskolára járt. A kiállítást szervező Puskás Intézet munkájáról megjegyezte, a bemutatott tárgyak egy részét Spanyolországból hozták haza, pedig már esély sem mutatkozott rá, hogy ez sikerül.



Mocsai Lajos, a házigazda Testnevelési Egyetem (TF) rektora kifejtette, nagy öröm számára, hogy a TF nyitóhetén veszi kezdetét az Aranycsapatról szóló kiállítás, hiszen a legendás válogatott által képviselt értékek segítségével az egész tanévnek megadhatják az alaphangulatot.



Hozzátette, a tárlat nyilvános, vagyis a TF aulájának kapui minden érdeklődő számára nyitva állnak.



Balogh Balázs, Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója a gyűjteményről elmondta: "mindig találunk olyan dolgokat, amire nem is gondoltunk". Hozzátette, a közeljövőben a vajdasági Bácskatopolyán is látható lesz a kiállítás.