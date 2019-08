Siker

Triatlon-vb - Lehmann Csongor ezüstérmes az U23-as mezőnyben

hirdetés

Az olimpiai távú - 1500 méter úszás, 40 kilométer kerékpározás, 10 kilométer futás - versenyen a nemzetközi szövetség eredményközlője szerint Lehmann Csongor 1:50:36 óra alatt ért célba.



Tavaly még a juniorok között világbajnok versenyző az MTI-nek elmondta: elsőévesként a korosztály legjobbjai annak ellenére kevésbé számítottak tőle kiugró teljesítményre, hogy év közben azért voltak már jó versenyei, de a vb-éremmel nemcsak őket, hanem még saját magát is meglepte.



"Az elsőévesek azért nem szoktak villogni U23-ban, én is az esélytelenek nyugalmával indulhattam el. Az úszáson letoltak egy kicsit, de azért nem volt gond. Kerékpáron végig sikerült jól helyezkednem, még a hegyeken is. Minden kanyarban az elsők között tekertem és a depóból is a legjobbakkal jöttem ki. A futás során az élen lévő spanyollal nem volt esélyem elmenni, a többiek tempóját viszont nemcsak tartani tudtam, hanem egymás után sikerült őket leszakítani. Az utolsó körben pedig már egyedül futottam" - nyilatkozta.



A másik magyar induló, Lehmann Csongor bátyja, Bence (1:55:05 ó) 24. lett az 59 induló közül.



Tavaly Bicsák Bence ebben a korosztályban utolsó évesként bronzérmesként ért célba.



A nőknél a magyarok közül Putnóczki Dorka (2:10.00 ó) 17., Sárszegi Noémi (2:10.16 ó) 19. helyen végzett a 30 fős mezőnyben.



Az aranyérmet a nőknél a francia Emilie Morier (2:04.01 ó), a férfiaknál a spanyol Roberto Sánchez Mantecón (1:50.20 ó) szerezte meg.



A juniorok mezőnyében a fiúknál Karai Levente (55:29 perc) 6., Dévay Zsombor (55:50 p) 14., míg Kiss Gergely (58:12 p) 45. helyen zárt a 70 fős mezőnyben. Ugyanebben a korosztályban a lányoknál szintén 70 versenyző állt rajthoz, a két magyar közül Horváth Karolina (1:02:05 ó) 12., Ferenczi Nikolett (1:05:04 ó) 40. lett.



A fiúknál a portugál Ricardo Batista (55:05 p), a lányoknál az olasz Beatrice Mallozzi (1:00:41 ó) diadalmaskodott, a juniorok a sprinttávot teljesítették, ami 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból áll.



Szombaton az elit mezőny viadalát, a vb-sorozatot lezáró döntőt rendezik: a férfiaknál négy (Bicsák, Dévay Márk, Faldum Gábor, Tóth Tamás), a nőknél egy (Kovács Zsófia) magyar indulóval. Vasárnap a két paraversenyző mellett (Boronkay Péter, Lévay Petra) még a U23/junior nyílt vegyes váltóban lesznek érdekeltek a magyarok.