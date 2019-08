Siker

Kajak-kenu-vb - Kopasz és Csipes aranyérmes, megvan az első kvóta

Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kopasz ezzel begyűjtötte az első tokiói kvótát is Magyarországnak. 2019.08.24 12:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Kovács Tamás

A szombati döntők során a 22 éves Kopasz - többek között a címvédő portugál Fernando Pimentát is maga mögé utasítva - nagyszerű, taktikus versenyzést bemutatva lett első, ezzel Storcz Botond 1997-es, dartmouthi sikerét követően szerzett ismét vb-címet az országnak ebben a számban.



A legjobban Pimenta kezdett, az olimpiai ezüstérmes, vb-3. cseh Josef Dostal és a győriek idén Európa Játékok-győztes kajakosa tartott csak vele. Kétszázötven és ötszáz méternél is Pimenta, Dostal, Kopasz volt a sorrend, a mezőny többi tagja messze leszakadva követte az élbolyt.



Kopasz aztán - ahogy azt a pénteki középfutam után ígérte - 200 méterrel a cél előtt begyújtotta a rakétákat, s miközben a többezres közönség egy emberként ugrott talpra, elhúzott riválisai mellett. A finisben Dostal is megelőzte Pimentát, de ez a parton szinte senkit nem érdekelt, mindenki az új világbajnokot ünnepelte, aki pályafutása legnagyobb sikerét aratva, a többiekre közel egy hajóhosszt verve diadalmaskodott a "király kategóriában".



A következő döntőben is magyar aranyesély kínálkozott, a 30. születésnapját éppen szombaton ünneplő Csipes nem is okozott csalódást a Maty-éren szurkolóknak. Rajt-cél győzelmet aratott az olimpiai programban nem szereplő számban, gyakorlatilag ellenfél nélkül evezte végig az egy kilométert. A négyesben olimpiai bajnok Csipes a 2011-es, szegedi vb-n is megnyerte ezt a versenyt, összességben pedig pályafutása hetedik vb-címét szerezte.



később:

A döntők:

férfi C-1 500 m

férfi K-2 500 m (Noé Zsombor, Bogár Gábor)

női K-2 500 m - olimpiai szám

középfutamok 15.00:

női K-1 500 m (Kozák Danuta) - olimpiai szám

férfi K-2 1000 m (Kammerer Zoltán, Gál Péter) - olimpiai szám

férfi C-1 1000 m (Kiss Tamás) - olimpiai szám

férfi C-1 200 m (Hajdu Jonatán)

férfi K-4 500 m (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István) - olimpiai szám

MTI/Kovács Tamás