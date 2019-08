Labdarúgás

El-selejtező - Döntetlennel várja a hazai visszavágót a Ferencváros

A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott csütörtökön a litván Suduva vendégeként a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójában. 2019.08.22 21:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A budapesti visszavágót jövő csütörtökön a Groupama Arénában rendezik 20 órától.



A párharc győztese a második számú európai kupasorozat csoportkörében szerepelhet, ami a Ferencvárosnak ezt megelőzően 15 éve sikerült.



Európa-liga, selejtező, 4. forduló, első mérkőzés:

Suduva (litván)-Ferencváros 0-0

Marijampole, 6000 néző, v.: Schüttengruber (osztrák)

sárga lap: Zivanovic (87.)



Suduva: Kardum - Svrljuga, Kerla, A. Jankauskas, Hladik, Zivanovic - Matulevicius, Verbickas, Topcagic (Vezevicius, 92.) - Renan (E. Jankauskas, 78.), Tadic (Gotal, 70.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Heister - Nguen (Bőle, 87.), Sigér, Skvarka (Varga, 76.), Haratin, Zubkov - Boli (Priskin, 67.)



Valamelyest jobban kezdett a litván bajnok, de a Ferencváros hamar rendezte a sorait, így kiegyenlítetté vált a mérkőzés, miközben a vendégcsapat birtokolta többet a labdát. A kezdeti bizonytalankodás után a zöld-fehérek kiválóan szűrték a hazai akciókat, így a Suduva nemigen jutott el Dibusz kapujáig, azonban a Ferencváros támadásaiból is hiányzott a kreativitás, így nem született gól a szünetig.



A folytatásban fokozódott a magyar együttes mezőnyfölénye, ugyanakkor helyzetekben ez nem nyilvánult meg, mert a litvánok továbbra is szervezetten védekeztek, támadásokra ezzel együtt nem futotta az erejükből. Az utolsó negyedórában a Ferencváros mindent megtett a győztes gól megszerzéséért, akadtak helyzetei is, de a litván kapusnak nem kellett bravúrt bemutatnia, hogy megóvja kapuját, így a jövő csütörtöki, budapesti visszavágóra maradt a döntés.