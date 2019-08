Siker

Kajak-kenu-vb - Jó magyar bemutatkozás a 200-as egyes számokban

A kajakosoknál Lucz Dóra és Csizmadia Kolos, a kenusoknál Hajdu Jonatán a középfutamba jutott, miután egyik számban sem lehetett egyből a fináléba kerülni.



A legrövidebb táv kajak egyes küzdelmeit kiemelt érdeklődés övezi, mert ezek ötkarikás számok, az első öt-öt hely pedig tokiói kvótát ér.



A nőknél Lucz Dóra egy futamba került a sprintszám egyeduralkodójával, kétszeres olimpiai és többszörös világbajnokával, az új-zélandi Lisa Carringtonnal, de ez nem zavarta meg, csak magára figyelt. Jól rajtolt, és végig tartotta a tempót, és bár Carringtont nem tudta megközelíteni, a többieket maga mögé utasította. Második helye jó bemutatkozás volt, pénteken jöhet a középfutam.



"Amolyan tipikus elsőpályás verseny volt, jó nagy hátszéllel. Örülök, hogy sikerült megállnom a nézelődést, és csak magamra fókuszáltam. A pénteki középfutam várhatóan durvább lesz" - nyilatkozta az UTE 24 éves kajakosa.



A nála egy esztendővel fiatalabb Csizmadia Kolos is nagyszerű bemutatkozáson van túl, sokáig vezetve másodikként zárt az olimpiai ezüstérmes francia Maxime Beaumont mögött. Neki is pénteken következik a középfutam.



"Jobbról sütött a nap, így nem nagyon láttam, hogy állok, de örülök, hogy sokáig vezettem. (...) az elmúlt napokban kicsit +leültem+, most azonban nagyon jól sikerült a rajtom. Holnap kikapcsolódom, aztán jöhet a középfutam és a döntő. A kvótaszerzés a célom, és ha ez sikerül, az első ötben már bármi lehet, akár a dobogó is elérhető" - fogalmazott Csizmadia.



Kis túlzással a nap legnagyobb médiaérdeklődését egyébként a férfi K-1 200 méter ötödik előfutama váltotta ki, ebben indult ugyanis a tongai Pita Taufatofua, aki 2016-ban tekvondóban nyári, 2018-ban sífutásban téli olimpiai résztvevő volt, és azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy a megnyitókon meztelen, beolajozott felsőtesttel vonult be. Most az a szándéka, hogy kajakban jut ki Tokióba, de a szerdán látottak alapján még hosszú út áll előtte, hogy elérje a célját, ugyanis már az is gondot okozott neki, hogy beálljon a rajtgépbe. Végül ez nagy nehezen sikerült, de úgy lett utolsó és esett ki, hogy a hatodik helyezetthez képest is csaknem 18 másodperc volt a lemaradása.



Függetlenül attól, hogy a szám már nincs az olimpiai programban, népes a mezőny férfi C-1 200 méteren is. Hajdu Jonatán - aki délelőtt 500 párosban futamgyőzelemmel kvalifikálta magát a döntőbe Fekete Ádámmal - jól kezdett az előfutamban, majd kicsit visszaesett, és végül negyedikként ért be - a helyezésnek csak annyiban volt jelentősége, hogy az első hat került biztosan a szombati középfutamba.



A szerda délután krónikájához tartozik, hogy a paraversenyekben van egy újabb döntős magyar: Juhász Tamás megnyerte a második előfutamot VL2 200 méteren, így csütörtökön harcba szállhat az éremért és a tokiói paralimpiai kvótáért.