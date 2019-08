Siker

Öttusa Eb - Demeter Bence az élcsoportban áll két szám után

Két szám után az ötödik helyezett Demeter Bence áll a legjobban a magyarok közül az olimpiai kvalifikációs öttusa Európa-bajnokság hagyományos versenyében. 2019.08.10 16:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A férfi döntő 36 fős mezőnye reggel fél kilencre már végzett is a 200 méteres úszással, az összességében négyórás vívás viszont igencsak igénybe vette a versenyzőket.



A bath-i egyetem 50 méteres medencéjében a brit James Cooke volt a leggyorsabb, ő egyedüliként került két perc alá. A magyarok közül Marosi Ádám teljesítette a legjobb idővel a 200 métert, 2:04.92 perccel kilencedik volt, míg Kasza Róbert (2:05.96) a 13., Demeter (2:06.09) a 14., Regős Gergely pedig (2:10.10) a 29. helyen végzett a nyitószámban. A selejtezőhöz képest egyedül Kasza javított az idején.



Az uszodától pár méterre lévő vívóteremben Demeter és Kasza, illetve Marosi és Regős vívott párban. Előbbi kettős lényegesen eredményesebben haladt, sokáig mindkét versenyző pluszban állt - azaz több ellenfelét győzte le, mint amennyitől kikapott -, de a legjobban kezdő Kaszának később volt egy rossz sorozata, ezért ő éppen csak ki tudta hozni 18/17-re a végeredményét. Ráadásul egy alkalommal fegyelmezetlenség miatt megbüntették, ami tízpontos levonással járt. Demeter viszont a vívás második felében teljesített igazán jól, így ő végül remek eredménnyel 22 győzelemmel és 13 vereséggel zárt.



A Marosinak és Regősnek nehezen jöttek a győzelmek - bár előbbinek a gyengébb kezdés után volt jobb időszaka is -, emiatt 15/20-szal, illetve 14/21-gyel fejezték be a körvívást, melyben az orosz Alekszandr Lifanov szerepelt a legeredményesebben 27/8-cal.



Pár perccel később már következett is a bónuszvívás a lelátó előtt, egy függönnyel leválasztott részen. Ebben a körvívásban a 36. helyezett mérkőzött meg először a 35.-kel, a győztes maradt a páston, és így haladt a sor az elsőig. Minden győzelem egy pontot ért, míg a körvívásban hatot. Regős és Marosi nem nyert párharcot, Kasza viszont kettőt, Demeter pedig hármat is nyert. Így utóbbi végül negyedik lett vívásban, míg Kasza a 22., Marosi a 28., Regős pedig a 30. helyen végzett.



Két szám után Demeter az ötödik, Kasza a 21., Marosi a 26., Regős a 31.



A lovaglást a szervezők két órával elhalasztották, mivel a tervezett időben erős, viharos széllökésekre és heves esőre lehetett számítani. Így magyar idő szerint 16 helyett 18 órakor lovagol a pályára az első versenyző a helyszínen kiosztott tájékoztatás szerint. A kombinált számra pedig emiatt 20.15-től kerül sor.