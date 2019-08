Autósport

208 kilométeres gyorsasági szakasz is várja a HunGarian Baja tereprali indulóit

A rajt előtt Várpalotán tartott sajtótájékoztatón Garamvölgyi Zoltán főszervező elmondta: pénteken egy hét kilométeres szakasszal és látványos rajtceremóniával kezdődik a verseny, szombaton pedig a világkupa-sorozat leghosszabb, 208 kilométeres gyorsasági szakasza vár az indulókra Várpalota környékén a Bakonyban, amelyet kétszer kell teljesíteniük. Vasárnap még kétszer 82 kilométer vár a versenyzőkre, így összesen közel hatszáz kilométer lesz a mért szakaszok hossza - tette hozzá.



Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere kiemelte: örömmel ad otthont a város a versenynek, amely erősíti Várpalota turisztikai vonzerejét, valamint a helyiek körében is nagy érdeklődésnek örvend. A polgármester reményét fejezte ki, hogy egy hosszú távú együttműködés kezdete lesz az idei viadal.



Az autósoknál a magyar futam előtt a Toyotával versenyző orosz Vlagyimir Vasziljev mindössze négy ponttal vezeti a világkupa pontversenyét a Minivel induló argentin Orlando Terranova előtt. A harmadik helyet a szintén Minivel versenyző lengyel Jakub Przygonski foglalja el, aki mindkét eddigi indulásakor dobogóra állhatott a HunGarian Baján. A sajtótájékoztatón részt vett Lónyai Pál is, a magyar sofőr gyorsuló élmezőnyt és nagy küzdelmet vár a versenytől.



A motorosoknál rajthoz áll a szlovák Stefan Svitko, az összetettben vezető francia Benjamin Melot, valamint a chilei Tomas de Gavardo is.



A versenyen az autósok és motorosok mellett a többi között kamionosok és quadosok is indulnak a szervezők tájékoztatása szerint.



Az első HunGarian Baja viadalt 2004-ben tartották Veszprém környékén, majd 2010-től, öt év kihagyást követően, 2015-ben tért vissza a verseny a városba, idén pedig a szintén Veszprém megyei Várpalota ad otthont a futamoknak.