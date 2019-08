Eredmény

Úszó vk - Hosszú arany- és ezüst-, Szabó bronzérmet nyert szombaton, a váltó második lett

A múlt héten befejeződött kvangdzsui világbajnokságról az úszóvilág jelentős része a japán fővárosba utazott tovább, hogy megkezdje a három részből álló vk-sorozatot.

Hosszú Katinka egy aranyat és egy ezüstöt, Szabó Szebasztián pedig egy bronzérmet szerzett szombaton az úszók világkupa-sorozatának tokiói állomásán, ahol a második versenynapon a magyar vegyes gyorsváltó második lett.



A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú a viadal hivatalos eredményközlőjének honlapja szerint 400 méter vegyesen magabiztosan nyert, s bár világcsúcsától (4:26.36 p) elmaradt, így is vk-rekordot állított fel 4:32.30 perces győztes idejével. A szám döntőjének másik magyarja, Jakabos Zsuzsanna hatodik lett 4:44.78-cal, míg ugyanő a 200 méter gyors fináléjában nyolcadikként végzett (2:02.15).



Hosszú egy ezüsttel is gazdagodott: 100 méter háton érkezett célba másodikként (59.65 mp), 21 századmásodperccel az ausztrál Emily Seebohm mögött.



A férfiaknál egy medál jutott magyarnak: Szabó Szebasztián 48.45 másodperces teljesítménye bronzot ért 100 méter gyorson, amelynek döntőjében Kozma Dominik is érdekelt volt, ő hetedik lett 48.86-tal.



A nap zárószámában, a vegyes gyorsváltók 4x100 méteres versenyében a Kozma, Szabó, Jakabos, Hosszú összetételű válogatott a második helyet szerezte meg 3:27.56 perccel, a 3:24.89 perccel világkupa-csúcsot elérő ausztrál négyes mögött.



A múlt héten befejeződött kvangdzsui világbajnokságról az úszóvilág jelentős része a japán fővárosba utazott tovább, hogy megkezdje a három részből álló vk-sorozatot: Ázsiában - Tokiót követően - augusztus 8. és 10. között a kínai Csinan városában, majd augusztus 15. és 17. között Szingapúrban rendeznek versenyt. A második szakasz október 4. és 6. között a budapesti Duna Arénában indul, öt nappal később pedig Berlinben folytatódik. A harmadik részben Kazany (november 1-3.) és Doha (november 7-9.) látja vendégül az úszókat.