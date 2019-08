Multisport

Maccabi Európa Játékok - Hat aranyéremnél tartanak a magyarok

hirdetés

Deutsch Tamás, az MTK elnöke és a Maccabi Európa Játékok védnöki testületének vezetője az M1 aktuális csatornán pénteken kiemelte, hogy a legek Maccabi Európa Játékai zajlanak Magyarországon. Emlékeztetett rá, hogy 42 országból, köztük meghívással hét Európán kívüliből érkeztek versenyzők, több mint 2300 sportoló indul húsz, versenyprogramban szereplő és négy bemutató sportágban, több mint 80 versenyszámban, és a mezőnyben 208 magyar is ott van. A nemzetek, a résztvevők és a magyar indulók számát tekintve is rekordot dönt a mostani esemény - mondta.



"Hat magyar aranyérem pedig már született az első két és fél versenynapon" - emelte ki.



Deutsch Tamás hozzátette: ez több, mint sportesemény, egy fesztivál, zsidó kulturális vallási és közösségi esemény, és nagy elismerés Budapestnek és Magyarországnak is, hogy házigazda lehet.



Szó esett arról is, hogy számos kulturális program kíséri a versenyeket, illetve a védnöki testület vezetője kiemelte, üzletileg is hasznos a rendezés.



"A Maccabi Európa Játékok budapesti megrendezése több mint másfél milliárd forintnyi költségvetési bevételt jelent, adóbevételt" - közölte, majd hozzátette: öt és fél milliárd forintnál is nagyobb az az árbevétel, amit a magyar gazdasági élet szereplői, a kis- és középvállalkozások, valamint a magyarországi nagyobb vállalatok, szállodaláncok realizálnak a játékokkal összefüggésben.



"Európa egyik húzó gazdasági ágazata is a sport, a sportgazdaság. A magyar gazdaság gyarapodásához, azt gondolom, a sportgazdaság erősödése is hozzájárul" - szögezte le.