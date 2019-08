Zaklatási vád

Kenderesi hazaérkezett Dél-Koreából

Csütörtökön éjfél körül érkezett haza Magyarországra Kenderesi Tamás úszó, akit szexuális zaklatással vádoltak meg Dél-Koreában, a vizes vb. helyszínén. Az ügyészség pénzbüntetést kért rá, Kenderesi ezt ki is fizette, így jöhetett haza.



Érkezése után a pécsi úszó az SzPress Hírszolgálatnak azt mondta, minél előbb találkozni szeretne Wladár Sándorral, a Magyar Úszó Szövetség elnökével, hogy személyesen számoljon be neki arról, mi történt azon az estén, amikor a vádak szerint megérintette egy koreai lány fenekét, és elmondja azt is, mi történt azután.



A magyar szövetség gyorsan le akarta tudni Kenderesi ügyét, ám ezt nehezíti, hogy a Dél-Koreában írt jegyzőkönyveket csak két-három hét múlva kapják meg.



A fiatal úszó egyelőre nem nyilatkozik, korábban így mesélt a történtekről: "Szombat éjszaka, egy szórakozóhelyen a mellékhelyiségből visszafelé haladva a táncparkett felé, hozzáértem egy ott dolgozó, koreai táncoslány fenekéhez. Meg sem álltam mögötte, egyetlen, talán meggondolatlan mozdulatot tettem, ami miatt az érintett lány komolyan megharagudott, és feljelentést tett ellenem."