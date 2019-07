Vizes vb

'Egyszercsak elkezdtünk zuhanni' - magyar pólósok a tragikus koreai éjszakáról

hirdetés

Helyi idő szerint péntekről szombatra virradó éjjel halálos baleset történt a dél-koreai vizes vb-n Kvangdzsuban, ahol összeomlott egy szórakozóhely galériája - a helyen több, a világbajnokságon induló sportoló is ott volt, köztük a világbajnok amerikai válogatott, és a negyedik helyen záró magyar csapat tagjai is. A tragédiában két dél-koreai meghalt, többen pedig megsérültek.



A balesetet éppen csak megúszó magyar csapat játékosait az M4 Sport szólaltatta meg a helyszínen.



"Azt vettük észre, egyszer csak elkezdtünk zuhanni. Szerencsére voltak, akik fent maradtak és meg tudtak minket fogni. Azt gondolom, nagyon gyorsan tudtunk reagálni és elsők között voltunk, akik kimentek" - mondta Leimeter Dóra, aki szerint szerencséjük volt azzal, hogy egy kupacban voltak a magyar válogatott tagjai, így gyorsan meg tudták számolni egymást, majd megnyugodtak, hogy apróbb sérülésekkel megúszták.



Gurisatti Gréta úgy emlékezett vissza, hogy egy zeneszámra kezdett el ugrálni a tömeg az amúgy is tömött szórakozóhelyen, illetve galérián, ami ettől szakadt le.



"Nagy szerencsénk volt, hogy a Nusival [Illés Anna] félig egy vaslécen álltunk, így csak az egyik lábunk csúszott le, és a többieket gyorsan fel tudtuk húzni, így nem lett nagyobb baja senkinek. Első reakciónk az volt, hogy azonnal menjünk ki. Olyan hangos volt a zene, hogy sokaknak fel se tűnt, hogy mi történt, és még a tömeg előtt ki tudtunk jutni” – mondta.



A magyar csapat tagjai fél perccel az eset után már kint is volt a szórakozóhelyen, megelőzve a tömeget, vagyis a lökdösődést is megúszták.