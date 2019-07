Vizes vb

Edzője belátta, hogy Kapás Boglárka jövője a pillangó

Az újdonsült világbajnok Kapás Boglárka edzője belátta, hogy tanítványa számára valóban a pillangóúszás a legideálisabb, így a jövőbeli közös munkát is ehhez fogja igazítani. 2019.07.25 18:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Megfordult a fejemben, de erősen titkoltam" - válaszolta Virth Balázs a kvangdzsui világbajnokságon arra a kérdésre, hogy számított-e az aranyéremre.



"Azt szerettük volna, hogy 2:06-tal kezdődjön az idő, de ennél azért ő és én is jobbra gondoltunk. Ehhez egy picit erősebb kezdés illett volna, de próbálta tartani a távolságot, hiszen tudta, ha egy testhosszon belül lesz, akkor a végén meg tudja fogni a két amerikait. Szinte ugyanaz történt, mint Glasgow-ban az Európa-bajnokságon, nem merték annyira elkezdeni a többiek, mert attól tartottak, hogy ő jön majd a végén. Az erősebb időhöz mindenképpen erősebb kezdés kell, de egyre nagyobb hangsúly kerül a pillangóra, így menni fog" - nyilatkozta a szakember. Megjegyezte, a finálét követően tanítványa - aki 2:06.78-as egyéni csúccsal diadalmaskodott - első mondata az volt hozzá, hogy "nem igaz, hogy nem tudok normális idővel nyerni."



Virth Balázs korábban Gyurta Dániellel is együtt dolgozott, Kapás taktikáját pedig éppen a 2012-es londoni olimpián 200 méter mellen győztes magyar klassziséhoz hasonlította, és megjegyezte, az ellenfelek számára kifejezetten kellemetlen stílusról van szó.



"Gyurta Daninál volt hasonló a dolog, hiszen az elől lévőknek nem jó érzés tudni azt, hogy valaki biztosan érkezik majd hátulról. Sanyinak (Széles Sándor, Gyurta egykori edzője, aki 2017-ben hunyt el) biztosan tetszett volna ez" - mondta Virth Balázs, aki szerint Gyurtával is abba az irányba mentek el, hogy a kezdését egyre gyorsabbá tegyék, miközben a táv második felében megtartsák ugyanazt a sebességet.



Virth Balázs kijelentette, természetesen a cél a tokiói olimpia, ott pedig az éremszerzés, de ehhez mindenképpen erősebb első száz métert kell összerakniuk, és ha ez sikerül, akkor a második is jobb lesz.



Kapásról szólva edzője azt mondta, csodálatos tanítvány, akivel minden edzést úgy él meg, hogy élete legjobb szakasza. Emellett maximalista sportoló, aki tudja mit akar, kimondja azt és végre is hajtja.



Kapás a magyar úszósport 31. nagymedencés aranyérmét nyerte, és ő a harmadik magyar győztes a dél-koreai vb-n: korábban Hosszú Katinka nyert 200 méter vegyesen, valamint Milák Kristóf világcsúccsal diadalmaskodott 200 méter pillangón. A nyíltvízi úszók között Rasovszky Kristóf győzött 5 kilométeren. A 26 éves Kapás pályafutása második világbajnoki érmét szerezte, 2015-ben Kazanyban 1500 méter gyorson volt harmadik.