Siker

Vívó-vb - Negyeddöntősök a női kardozók

A magyar női kardválogatott két győzelemmel negyeddöntőbe jutott, míg a férfi tőrcsapat a nyolcaddöntőben kikapott, így az alsó ágon folytatja szereplését a budapesti vívó-világbajnokságon. 2019.07.22 18:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vb utolsó előtti napján, hétfőn a két szakág együttesei a legjobb nyolcig vívtak. Azok a csapatok, amelyek sikerrel jártak, kedden folytatják szereplésüket, az alsó ágon viszont még hétfőn eldöntik a helyezéseket.



A Márton Anna, Pusztai Liza, Katona Renáta, László Luca összeállítású kardválogatott a 32-es táblán a románokat könnyedén győzte le, a kilenc asszóból egyet sem vesztett el. A nyolcaddöntőben viszont már lényegesen nehezebb volt a lengyelek ellen, noha előzetesen kedvezőnek találták a magyarok ezt a párosítást.



Az első két pár után még 10-3-ra vezettek, de azután Katona nem találta a ritmust Sylwia Matuszakkal szemben, 12-1-re kikapott, így fordítottak a lengyelek. A következő asszót Márton vesztette el, igaz, jóval kisebb különbséggel, de a 14-20 korántsem volt reménykeltő állás. A folytatásban Katona javított, azután viszont megint két vereség következett, így a hetedik pár után 25-35 volt az állás. Második asszója után Pusztait kivitte a teremből az edzője, hogy megpróbálja kizökkenteni a görcsösségéből. Az utolsó előtti mérkőzésen Márton 7-5-re győzött, majd a 16 éves Pusztai "lemosta" a pástról Malgorzata Kozaczukot: 13-1-re verte ellenfelét, ami végül négytusos magyar győzelmet eredményezett.



"Nem tudom, mi történt. Kivitt az edzőm a teremből, arra kért, nyugodjak meg és vívjam, amit tudok, most már tét nélkül. Visszamentem, és úgy voltam vele, lesz, ami lesz. Ha kikapunk, kikapunk. Aztán végre tényleg nyugodtan tudtam vívni" - mesélte parádés fordítását követően Pusztai. "Az egyéni versenyben is azt a görcsösséget éreztem, amit a lengyelek elleni első két asszómban, az utolsóban egészen más érzésekkel vívtam. Amikor elkezdtem sorban adni a tusokat, éreztem, hogy a lengyel lány teljesen összezavarodott. Én pedig felálltam a pástra, és a következő három tus már ott volt a fejemben."



"Liza borzasztóan stresszesen vív az egész világbajnokságon, elképesztően akarja a sikert, ez rányomta a bélyegét az egyéni teljesítményére, és a lengyelek elleni első két asszóban úgy láttam, a csapat teljesítményére is rá fogja" - mondta Bódy Benjámin. "Amikor kihívtam, elmondtam neki, hogy ameddig nem változtat ezen, amíg nem tudja a javára fordítani a feszültséget, addig nem fog tudni segíteni a csapaton. És ebben az esetben nyugodtan haza lehet menni. Én el is indultam a kijárat felé, amitől kicsit meghökkent."



A tréner szerint a legjobbkor sikerült kizökkenteni Pusztai Lizát a napok óta tartó állapotából.

"Szakmailag semmit sem kellett mondani neki, mert édesapám (Bódy István, a másik edző) tökéletesen felkészítette, csak a lelki gátat kellett feloldani" - tette hozzá.



"Liza képes ilyenekre, de én nem tudom, mi történt, én a földet néztem" - vallotta be Márton Anna. "Általában nem látom az utolsó asszóját, csak a közönség reakciójából tudom, mi történik a páston. Eddig az volt a hibánk, hogy ha az ellenfél átvette a vezetést, feladtuk, de most nem ez volt a helyzet. Az összpontosítás meccs közben egy időre elveszett, ez eredményezte, hogy nagy hátrányba kerültünk. Ezzel együtt én végig bíztam abban, hogy nyerünk, egyszerűen nem volt lehetséges, hogy nem jutunk a legjobb nyolcba a hazai világbajnokságon."



Gárdos Gábor vezetőedző elmondta, örültek annak, hogy a lengyeleket kapták.



"Jól is kezdődött a mérkőzés, de a lengyelek 12-1-es sorozatát nem kalkuláltuk bele. Úgy éreztem, a lányok egymást húzzák lefelé. Bevallom, le is akartam cserélni Katona Renátát, de a lányok mondták, ne tegyem. Én is a csapat tagja vagyok, meghallgatom a lányok véleményét, nem döntök önhatalmúlag. Utána helyt is állt Reni. Pankától több tust vártam, Liza extravagáns, ilyeneket tud. Ezért ő a befejező ember" - összegzett.



A magyarok a negyeddöntőben, a vb utolsó napján, kedden az olaszokkal mérkőznek meg.



A Dósa Dániel, Németh András, Mészáros Tamás, Mátyás Bálint alkotta tőrcsapat a 32 között kiküzdötte a győzelmet a brazilok ellen, de a nyolcaddöntőben a világranglistán éllovas amerikaiakkal szemben már nem volt esélye: a végére 18 tusra nőtt a különbség. A magyarok közül Mészárosnak és Dósának sikerült egy-egy asszót nyernie, utóbbi egyszer döntetlent is elért.



Eredmények:

női kard:

a 32 között:

Magyarország-Románia 45-21

a 16 között:

Magyarország-Lengyelország 45-41

férfi tőr:

a 32 között:

Magyarország-Brazília 45-42

a 16 között:

Egyesült Államok-Magyarország 45-27