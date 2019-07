Siker

Umagi tenisztorna - Balázs Attila újabb bravúrral döntős

Balázs Attila újabb bravúrral, a harmadik helyen kiemelt szerb Györe Lászlót (Laslo Djere) két szettben legyőzve bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (168 millió forint) összdíjazású umagi salakpályás férfi tenisztornán.

A világranglistán 207. játékos a selejtezőből jutott fel a főtáblára, ahol előbb hét meccslabdát hárítva verte a horvát Viktor Galovicot (197.), majd a hatodik kiemelt szerb Filip Krajinovicot (58.) és az olasz Stefano Travagliát (105.) búcsúztatta. Korábban egyszer jutott el a legjobb négyig ATP-tornán, még 2012-ben Bukarestben, finálét azonban most játszhat majd először.



Szombati ellenfelét, Györét 6:3, 6:3-ra megverte eddigi egyetlen találkozójukon, 2017-ben a genovai challengertorna nyolcaddöntőjében. Azóta azonban a zentai játékos nagyot lépett előre, februárban megnyerte a riói salakpályás viadalt, és jelenleg már 32. az ATP-rangsorban.



A 30 éves Balázs - aki két év után szerepel újra ATP-főtáblán külföldi versenyen - nem törődve az esélyekkel már az első játékban brékelte ellenfelét, majd 3:1-es vezetésénél újra elvette a 24 esztendős rivális adogatójátékát. A saját szervagémjeit viszonylag magabiztosan hozta - Györe mindhárom bréklabdáját hárította -, s ennek köszönhetően 40 perc elteltével szettelőnybe került.



Kevés hiányzott ahhoz, hogy a második játszma is hasonlóan induljon, mint az első, Balázsnak több bréklabdája is volt, Györe azonban végül ha nehezen is, de hozta az adogatását. A magyar játékos továbbra is stabilan szervált, majd a harmadik gémben ismét sikerült brékelnie vetélytársát, s előnyét megtartva 3:1-re, majd 4:2-re elhúzott. A hetedik játékban ismét elvette a zentai teniszező adogatását, azaz 5:2-nél már a meccsért adogathatott, de ezúttal megremegett. A maratoni játék elején volt egy mérkőzéslabdája, de a folytatásban már ellenfele irányított, aki ötödik bréklabdáját kihasználta.



Legközelebb 5:4-nél szerválhatott a meccsért Balázs, aki ezt a játékot 15-40-ről fordította meg, és összességében harmadik lehetőségét már kihasználva megnyerte az összecsapást.



A találkozó 1 óra 38 percig tartott.



A vasárnapi döntőben a szerb Dusan Lajovic (36.) vagy az olasz Salvatore Caruso (125.) vár majd Balázs Attilára.



Eredmény, elődöntő:

Balázs Attila-Györe László (Laslo Djere, szerb, 3.) 6:2, 6:4

később:

Lajovic (szerb, 4.)-Caruso (olasz) 20.00