Siker

Vívó-vb - Negyeddöntős a férfi kardválogatott

A magyar férfi kardválogatott két sima győzelemmel negyeddöntőbe jutott, míg a női párbajtőrcsapat a nyolcaddöntőben kikapott, így az alsó ágon folytatja szereplését a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. 2019.07.20 16:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyéni küzdelmek utolsó napján, szombaton már a csapatversenyek első mérkőzéseire is sor került, a férfi kardozók és a női párbajtőrözők a negyeddöntőig vívtak. Azok a csapatok, amelyek sikerrel jártak, vasárnap folytatják szereplésüket, az alsó ági együttesek viszont még szombaton eldöntik a helyezéseket.



A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású csapat a várakozásnak megfelelően könnyedén győzte le a vietnámiakat, majd Egyiptom válogatottját is, így vasárnap az irániakkal mérkőzhet az elődöntőért.



Női párbajtőrben a Budai Dorina, Muhari Eszter, Nagy Kinga, Kun Anna négyes szintén simán verte első ellenfelét, Szingapúrt, a negyeddöntőért viszont már erős csapattal, a kínaival kellett megmérkőznie. Az ázsiaiak a tavalyi vb-n bronzérmesek voltak, de az erőviszonyokat az is érzékelteti, hogy ők az ötödik, a magyarok pedig a 12. helyen állnak a világranglistán. A papírforma nem borult a mérkőzésen, de a hazai vívók nem álltak messze a sikertől.



Gyakorlatilag végig szoros volt az állás, Muhari az ötödik párban 5-1-re verte az egyéniben ezüstérmes Lin Senget, ezzel 12-13-ról 17-14-re fordított. A következő három asszót a kínaiak nyerték, de az utolsó pár, Muhari és Csu Ming-je pástra lépésekor is még csak két tus volt a különbség (25-27). A záró összecsapás, ahogy az lenni szokott, nagyon mozgalmasra sikeredett, 11-15 lett az eredménye. A magyar vívó igyekezett fölzárkózni, kezdeményezési kényszerben volt, emiatt néha nőtt a különbség, néha csökkent. Az utolsó másodpercekre is öt tus maradt, innen pedig már nem volt visszaút, végül a kínaiak hattal nyertek.



A magyarok így még szombaton további mérkőzéseket vívnak az alsó ágon.



Eredmények:

csapatverseny:

férfi kard:

a 32 között:

Magyarország-Vietnám 45-31

a 16 között:

Magyarország-Egyiptom 45-32

női párbajtőr:

a 32 között:

Magyarország-Szingapúr 45-26

a 16 között:

Kína-Magyarország 42-36