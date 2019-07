Akkorákat kapott, hogy kirepült a ringből, de még visszamászott küzdeni - videó

Ilyet azért nehézsúlyú ökölvívó mérkőzésen is ritkán látni.

Cassius Chaney és Joel Caudle csapott össze az ESPN marylandi nehézsúlyú gáláján.



A hibátlan mérleggel bíró Chaney már az első menettől uralta a küzdelmet. Több súlyos ütés után Caudle egyensúlyát veszítette és kizuhant a ringből.



Tudni kell, hogy egy mérkőzés nem ér így véget, ha valamelyik bokszoló kizuhan a ringből, akkor 20 másodperce van rá, hogy visszatérjen. Caule nem adta fel, ismét a kötelek közé lépett, ám ellenfele ott folytatta, ahol abbahagyta, így végül leléptették.



Az amerikai Cassius Chaney mérlege így már 17-0.

Cassius Chaney knocks Joel Caudle OUT OF THE DANG RING!!!!! #LopezNakatani pic.twitter.com/5YMgbwP9A1