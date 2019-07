Sport

Vizes vb: Rasovszky hányt, Gyurta asztmás rohamot kapott

Drámai versenyt hozott a magyarok számára a nyílt vízi úszás 25 km-es száma a kvangdzsui vizes világbajnokságon. 2019.07.19 15:48 ma.hu

Gyurta Gergely jelentős előnnyel vezetett, amikor, – mint később kiderült – asztmás rohamot kapott, és végül nagy nehézségek árán a 10. helyen fejezte be a versenyt.



"Ezt nem hiszem el" - tört ki Gyurtából a verseny után a keserűség a Nemzeti Sport beszámolója szerint. "Egy egész éves munkám veszett kárba. Nagyon jó erőben éreztem magam, és mégis a semmivel megyek haza..."



Gyurta elkeseredettsége teljesen érthető. A roppant balszerencsés úszó asztmás, ami általában nem okoz számára különösebb problémát, pénteken viszont a lehető legrosszabbkor, a mezőny élén haladva, a világbajnoki aranyéremért vívott verseny utolsó kilométereihez érve lett rosszul.



A vb hivatalos oldalán közölt időeredmények szerint a 17. résztávnál, vagyis 3,75 kilométerrel a cél előtt Gyurta Gergely több mint egy perccel vezetett a második helyen úszó olasz Alessio Occhipinti előtt.



Ez még egy ilyen hosszú távon is jelentős előnynek számít. A 18. időmérő ponthoz érve - 2,5 km-re a céltól - ebből alig 15 másodperc maradt, az utolsó résztávra pedig nemhogy előnye nem volt, de egészen a kilencedik helyig esett vissza, és végül a tizedik helyen ért célba. Gyurta Gergely (b) és Rasovszky Kristóf frissítőt kap a nyílt vízi úszók férfi 25 kilométeres versenyén a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Joszuban 2019. július 19-én.



Rasovszky Kristóf az 5 km-en szerzett aranyérme és a 10 km-en megszerzett olimpiai kvótája után viszonylag nyugodtan várhatta a 25-km-es távot, amit saját maga bevallása szerint sem tudja, hogy miért vállalt be, amikor előre tudja, hogy kínszenvedés vár rá pénteken. Így is lett. "Amikor már második alkalommal hánytam a vízbe, éreztem, hogy valami nem stimmel.Azt hiszem, így is képes lettem volna teljesíteni a távot, de mivel voltak, akik már elmentek mellettem, inkább jeleztem a bíróknak, hogy vegyenek ki a vízből” - számolt be megpróbáltatásairól és a verseny feladásának okáról Rasovszky a verseny után.