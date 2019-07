Siker

Vizes vb - Szoros meccsen győzte le Kanadát a női vízilabda-válogatott

Második mérkőzését is megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a Kvangdzsuban zajló világbajnokság csoportküzdelmei során: Bíró Attila együttese kedden Kanadát győzte le 15-14-re. A magyarok csütörtökön az olimpiai bronzérmes oroszokkal csapnak össze a csoportelsőségért.



A találkozó legjobbja hét góllal Keszthelyi Rita volt.



Eredmény:

vízilabda, nők, B csoport, 2. forduló:

Magyarország-Kanada 15-14 (3-2, 5-4, 5-3, 2-5)

gólszerzők: Keszthelyi 7, Gyöngyössy 2, Szilágyi, Parkes, Rybanska, Leimeter, Tóth-Csabai, Vályi 1-1, illetve Fournier, Wright 3-3, Lemay-Lavoie, Alogbo 2-2, Christmas, Bekhazi, Eggens, McKee 1-1



Magyarország: Gangl - Leimeter, Vályi, Keszthelyi, Illés, Szilágyi, Parkes, cserék: Tóth-Csabai, Gyöngyössy, Rybanska, Gurisatti, Horváth, Magyari (kapus)



A magyarok a vasárnapi nyitófordulóban a sportág történetének legnagyobb győzelmét aratták a házigazdák felett (64-0), míg a kanadaiak simán kikaptak az oroszoktól (18-10). A két csapat legutóbb június elején a Duna Arénában rendezett világliga szuperdöntőjében találkozott egymással, Bíró Attila együttese akkor gólzáporos mérkőzésen 16-14-re nyert.



A két csapat ezúttal is hasonlóan szoros találkozót játszott, a magyarok a félidőben két góllal vezettek. A magyar csapat a folytatásban a csapatkapitány Keszthelyi Rita góljainak is köszönhetően a zárónegyed elején már négy góllal is vezetett, a kanadaiak azonban egy gólra felzárkóztak, így rendkívül szorosra sikerült a hajrá, de végül egy találatnyi különbséget sikerült megőrizni.



Bíró Attila a találkozót követően elmondta, körülbelül az összecsapás háromnegyedéig tökéletesen játszott a csapat, ugyan voltak hibák, de végig a kezében tartotta a mérkőzést a gárda. A szakember kiemelte, nagyon tetszett neki az, hogy a legfontosabb pillanatokban, vagyis amikor a kanadaiak nagyon feljöttek, akkor sikerült gólokat szerezni.



Az oroszokkal kapcsolatban a kapitány megjegyezte, szinte mindegy, hogy az első vagy a második helyen zárják-e majd csoportot, ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem is biztos, hogy csapatának jót tenne az első hellyel járó három nap szünet.