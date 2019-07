Siker

Cselgáncs GP - Csernoviczki Éva ötödik

Az olimpiai bronzérmes magyar versenyző három győzelemmel és egy vereséggel jutott el a bronzcsatáig, ahol az ukrán Marina Csernyak várt rá. Kettejük párharcában Csernoviczki állt jobban 4-1-re, és a többi között a riói játékokon is megverte riválisát.



A hatodik csata kiegyenlített küzdelmet hozott egy-egy intéssel, majd jöhetett az aranypontig tartó hosszabbítás. Ebből 17 másodperc telt el, amikor a kétszeres Eb-harmadik Csernyak egy horogdobásra ippont kapott és nyert.



A tatabányaiak kétszeres Európa-bajnoka 2014-ben aranyérmet szerzett a magyar GP-n, ezúttal viszont lemaradt a dobogóról.



"Főleg az elvesztett elődöntő bosszant, no meg persze az elveszített világranglistapontok is hiányozni fognak. Éremért jöttem, úgyhogy csalódott vagyok" - jelentette ki a 32 éves Csernoviczki Éva.



A folytatásban az 57 kilós Karakas Hedvig ugyancsak a bronzéremért száll harcba a Papp László Sportarénában.