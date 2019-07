Sport

Az eladósodott Boris Becker trófeái 680 ezer fontért keltek el egy árverésen

A hatszoros Grand Slam-győztes, aki védhetetlen szerváiról a Bum-bum Borisz becenevet kapta, pályafutása alatt 49 tornát nyert meg és több mint 20 millió euró pénzdíjat nyert. 2019.07.13 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az eladósodott Boris Becker egykori német teniszcsillag trófeái több mint 680 ezer fontért (246 millió forintért) keltek el egy csütörtök este zárult online aukción.



A legtöbb pénzt, 150 250 fontot azért a Tiffanynál készült ezüstkupáért adtak, amelyet a sztár Ivan Lendl legyőzésével nyert a US Openen 1989-ben - olvasható a Wyles Hardy londoni aukciósház honlapján.



Az aukción 82 darabra lehetett licitálni, köztük volt a Davis Kupa egy példánya, amely 52 100 fontért kelt el, a Teniszhírességek csarnoka gyűrűje, karórák és teniszruhák.



Az adósságokban úszó 51 éves Becker 2017-ben jelentett csődöt. Az árverés bevételéből adósságai egy részét kell kifizetnie.



Egy évvel később kijelentette, hogy diplomatastátusza van, ezért mentességet élvez, amivel az utolsó pillanatban megakadályozta trófeái és személyes tárgyai eladását.



A hajdani világelső arra hivatkozott, hogy a Közép-afrikai Köztársaság elnöke az ország sport-, kulturális és humanitárius "nagykövetévé" nevezte ki az Európai Unióba. A Közép-afrikai Köztársaság külügyminisztere azt válaszolta, hogy az útlevél, amit Becker mutogat, hamisítvány, egy csomó "2014-ben ellopott üres útlevél egyike".



A furcsa ügy decemberben ért véget, amikor Becker egy londoni bíróság előtt lemondott a mentességéről, így az aukciósház piacra dobhatta a trófeákat.



"Tavaly a US Open-kupáért 36 ezer font volt a legmagasabb licit, idén 150 250, ami fantasztikus" - mondta a BBC-nek a Mark Ford, a Becker-csődöt kezelő Smith and Williamson munkatársa.



Ford azt reméli, megtalálják Becker hiányzó Grand Slam-trófeáit is. A teniszező tavaly fedezte fel, hogy a kupák eltűntek, ezután felhívást tett közzé, amelyben az eltűnt kupák megtalálásához kért segítséget.



