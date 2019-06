Már negyeddöntősként

Női kosárlabda Eb - Tét nélküli vereséggel zárták a csoportkört a magyarok

A csoportgyőztesként már negyeddöntős magyar válogatott tét nélküli mérkőzésen minimális különbséggel kikapott Törökországtól vasárnap a szerb-lett rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság harmadik fordulójában Nisben. 2019.06.30 18:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Eredmény:

C csoport, 3. forduló:

Törökország-Magyarország 59-58 (19-14, 8-12, 20-15, 12-17)



Pontszerzők: Stokes 11, Cakir 11, Canitez 10, Caglar 8, Koksal 7, Bilgic 4, Cora 4, Alben 2, Güclü 2, illetve Határ 15, Dubei 11, Studer 11, Zele 11, Horváth 3, Lelik 3, Horti 2, Varga 2



A találkozóra mindkét csapat nyugodtan készülhetett, mivel Székely Norbert együttese két győzelemmel már megnyerte a C jelű kvartettet, míg a törökök két vereséggel már biztosan kiestek, így ők már csak a szép búcsúban reménykedhettek.



A meccs kezdetére ezúttal mintegy háromszáz szurkoló gyűlt össze a Cair Sportcsarnokban, a törököknek szemlátomást kedvét szegte a korai búcsú, mivel az eddigi tábornak csak a töredéke ült a lelátón.



Az elmúlt tíz évben a török válogatott csaknem minden nemzetközi viadalon remekül szerepelt. Az Eb-ken 2009-ben kilencedikek, 2011-ben ezüstérmesek, 2013-ban bronzérmesek, 2015-ben és 2017-ben pedig ötödikek voltak, világbajnokságon 2014-ben negyedikként, tavaly tizedikként, míg olimpián 2012-ben ötödikként, 2016-ban pedig hatodikként zártak. A magyar csapat a 2009-es Eb-n 13., a 2015-ös, részben hazai rendezésű kontinenstornán 17., két éve pedig 12. lett.



Ami a két válogatott egymás elleni mérlegét illeti, mindkét eddigi összecsapást az ellenfél nyerte a 2011-es Eb-selejtezőben.



A csoportgyőztes és a sereghajtó vasárnapi találkozóját Studer Ágnes és Dubei Debóra triplája nyitotta meg, az előzetesen favoritnak tartott rivális a nyitónegyed derekára fordított. Az eddig kevesebb lehetőséghez jutott Kiss Virág, Horváth Bernadett és Pusztai Petra is magabiztosan meccsben tartotta az együttest, a második játékrész elején Lelik Réka hármasával 19-19 állt a nagyórán. A törökök hat és fél perc alatt csak 2 pontot hoztak össze, és mivel mindkét oldalon sok dobás maradt ki, a nagyszünetben 27-26-ra vezettek.



Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy nagyjából azonos százalékkal céloztak a mezőnyből a csapatok (29/31 százalék), a magyar hattal szemben az ellenfél csak egy triplát szerzett, ugyanakkor tízzel több büntetőt dobhatott (2/12).



Térfélcsere után 11 pontra meglépett a rivális, Székely Norbert időkérése sem használt, majd Studer harmadik triplája visszahozta a magyar reményeket. A 47-41-es török vezetésről induló zárószakaszban csaknem három percen át 46-49-et mutatott az eredményjelző, Varga Zsófia kipontozódott, a holtpontról pedig a török gárda mozdult el, és nemsokára megint hét pont lett a különbség. A 208 centis Határ Bernadett egy látványos dobásblokkolás mellett fontos közeli duplákat ért el, Zele triplát szerzett, a hajrában viszont a büntetőzésből a törökök jöttek ki jobban.

Székely Norbert elsőként arról beszélt, hogy furcsa volt tét nélküli meccset vívni az Eb-n:



"Ez tulajdonképpen egy felkészülési meccs volt a számunkra, már pedig a hét Eb előtti felkészülési meccsünkből hatot elvesztettünk. Ezúttal több lehetőséget kaptak azok, akik korábban kevesebb időt voltak pályán, sok tapasztalattal gazdagodtunk, és jó úton járunk. Remélem, hogy a következő két belgrádi mérkőzésünkből egyet megnyerünk" - jelentette ki a szakvezető hozzátéve, a csütörtöki negyeddöntő lehet életük legfontosabb meccse.



A 11 pontos Dubei Debóra kifejtette, végig jól működött a védekezés a törökök ellen.



"Egyre jobbak vagyunk, és készen állunk a csütörtöki negyeddöntőre" - szögezte le a soproni kosaras.



A magyar válogatott öt ponttal zárta a csoportküzdelmeket, és legközelebb csütörtökön a belgrádi negyeddöntőben lép pályára. Az ellenfél a lettországi A csoport másodikja vagy a B csoport harmadikja lesz, az a két gárda hétfőn csap össze a rigai nyolcaddöntőben.



Később:

Szlovénia-Olaszország 18.30