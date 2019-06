Siker

Európa Játékok - A kötöttfogású Lőrincz Viktor bronzérmes

A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor bronzérmet nyert a minszki Európa Játékok birkózótornáján, melyet három éremmel zártak a magyarok.

A BHSE Európa-bajnoka és kétszeres világbajnoki bronzérmese szombaton második meccsén az azeri Abbasov ellen bosszantó vereséget szenvedett, egy figyelmetlensége után tudott rajta akciót csinálni riválisa, ami nagyon dühítette őt és Sike András szövetségi kapitányt is. Lőrincznek egyedül az adott némi vigaszt, hogy bízott abban, Abbasov döntőbe jut és vigaszágra viszi, amit meg is tett.



Lőrincz vasárnap így a vigaszágon kezdhetett és simán, 6-3-ra nyert, majd fél órával később már a horvát Ivan Huklek elleni bronzcsatára kellett kivonulnia.



A mérkőzés elején a pihentebb Huklek ment előre, Lőrinczet egy perc után meg is intették (0-1), a lenti helyzetből viszont a magyar kiválóan védekezett, Huklek keze pedig a lábára csúszott, így állásból folytatódott a küzdelem. A folytatásban némileg borult a szokásos forgatókönyv, Lőrincz ugyanis nagyon eredményesen ment előre, és kevéssel az intése után kiléptette a horvátot (1-1), a harmadik perc közepén pedig derékra támadott és hátára billentette (5-1).



Az előny tekintélyes volt - a négypontos akcióval, pedig még nagyobb -, ám a kevés pihenő miatt félő volt, hogy Huklek jobban bírja majd erővel. A második menet elején a horvát azonnal nekiugrott Lőrincznek, aki viszont nagyon észnél volt, és még az első perc végén szép kontrából berántotta ellenfelét és mögé került (7-1). Az utolsó két percre szinte behozhatatlannak tűnő előnnyel vezetett Lőrincz, Huklek viszont fáradhatatlanul ment előre, mindent megpróbált, és többször nagyon közel került ahhoz, hogy levigye, vagy kiléptesse riválisát, ám a magyar minden alkalommal ki tudott menekülni a kritikus helyzeteknél, és megnyerte a bronzérmet.



"Ez nagyon kemény volt. Lejöttem a vigaszági meccsről és nem akartam elhinni, amikor 15 perc múlva szóltak, hogy mennem kell, elképesztően elfáradtam. Nagyon kellett a négypontos akció, azzal megzavartam Hukleket." - nyilatkozta Lőrincz Viktor az MTI-nek. - "Örülök az éremnek, és annak különösen, hogy a 2017-es Eb óta először nyertünk egyszerre érmet a testvéremmel világversenyen."



A 2016-ban olimpiai ötödik birkózó Torba Erik (60 kg) ezüstje és bátyjának, Tamásnak (77 kg) a bronza után a harmadik magyar birkózóérmet nyerte az EJ-n, melyen a magyar küldöttség 15. érmét szerezte (4 arany, 6 ezüst, 5 bronz).



"Ötből három versenyzőnk dobogóra állhatott, amivel elégedett vagyok, jól szerepeltünk. Persze mindig akad, amin lehet bosszankodni, Viktor negyeddöntője ilyen, de összességében eredményes versenyt zártunk" - értékelt Sike András kapitány.