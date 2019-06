Sport

Magyarország pályázik a 2025-ös Universiade megrendezésére

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerdán, a júliusi nyári Universiadéra utazó magyar csapat eskütétele után az M1 aktuális csatornának azt mondta, 2025-re minden szükséges sportlétesítmény megépül, valamint addigra már minden sportág elmondhatja majd magáról, hogy Magyarországra hozta az adott sportág legnagyobb eseményét.



"Folyamatosan szervezzük a nemzetközi sporteseményeket, az idei évben csaknem 130-at, köztük négy olimpiai kvalifikációs világbajnokságot, és ezeknek a versenyeknek a rendezésére folyamatosan kiváló minősítést kapunk" - jelentette ki Szabó Tünde. Hozzátette, ez azt bizonyítja, hogy Magyarország alkalmas az egyik legnagyobb multisport-esemény, az Unviersiade megrendezésére is.



Az államtitkár kiemelte, hogy a 2017-es vizes-vb, a 2023-ban sorra kerülő budapesti atlétikai vb, valamint az idei asztalitenisz-, vívó, kajak-kenu és öttusa-vb is bizonyítja, hogy a feltételek adottak, Magyarország képes arra, hogy biztonságos otthona legyen bármelyik sportág nagy eseményének, ez előnyt jelent, mert ezt a nemzetközi döntéshozók is figyelembe veszik.



"Számunkra pedig az is fontos, hogy a magyar sportolók a hazai, sportszerető közönség előtt tudják megmutatni, mire képesek" - tette hozzá Szabó Tünde.



Az Universiadék 1959 óta íródó történetében a magyar sportolók eddig 120 arany-, 95 ezüst-, és 112 bronzérmet nyertek.



A július 3-14. között Nápolyban sorra kerülő 30. nyári Universiadéra 160 fős magyar küldöttség utazik, amelynek sportolói 12 sportágban - atlétika, íjászat, cselgáncs, kosárlabda, ritmikus gimnasztika, röplabda, tekvondó, tenisz, torna, úszás, vívás, vízilabda - versenyeznek majd.