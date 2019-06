Siker

Európa Játékok - Két magyar egység már döntős kajak-kenuban

A kedd reggeli előfutamos nyitány során két magyar egység - a kajakos Kopasz Bálint és a Kárász Anna, Kozák Danuta kettős - egyből a döntőbe verekedte magát a minszki Európa Játékok kajak-kenu versenyében, amely idén a legjelentősebb kontinentális viadal a sportágban.



A csapat tagjai közül elsőként Kopasz szállt vízre a Zaszlavl regatta centrumban, amely a fehérorosz evezős és gyorsasági kajak-kenu válogatott fő edzőközpontja. A Minszk belvárosától mintegy 25 kilométerre fekvő létesítmény Zaszlavl település mellett található, a pálya 2150 méter hosszú, 135 méter széles és körülbelül 3,5 méter mély a víz.



Kedden verőfényes napsütés fogadta a versenyzőket és a szurkolókat, köztük a világversenyekről elmaradhatatlan maroknyi magyar csoportot.



Kopasz tavaly második volt az Európa-bajnokságon 1000 méteren, és most is éremesélyesnek számít ebben a számban. Ennek megfelelően utcahosszal nyerte előfutamát, s mivel a győzelem egyből döntőt ért, már készülhet a szerda délelőtti fináléra.



"Jó formában vagyok, könnyűnek éreztem a testem. Bár a három előfutam közül talán a legkönnyebbe kerültem, végig nyomtam a tempót, hogy a testem hozzászokjon, mert később is nagy lesz a terhelés. Oldalhátszél van, ez jó nekem, teljesen meg vagyok elégedve a körülményekkel. Az egyetlen negatívum az, hogy a víz nagyon hínáros, ha felakad a hajóra, az tud problémákat okozni" - nyilatkozott az MTI-nek a 22 éves győri sportoló.



Hozzá hasonlóan magabiztos győzelemmel kezdett a világbajnoki címvédő Kárász Anna, Kozák Danuta kajakos duó 500 méteren, az első hely számukra is döntős folytatást ért.



Az olimpiai bronzérmes kenus, Kiss Tamás is közel állt ahhoz, hogy megspórolja magának a középfutamot 1000 méteren, végig harcban volt az egyenes ági továbbjutást jelentő harmadik helyért, de végül negyedikként ért a célba, így ismét vízre kell szállnia a döntős folytatásért. Hozzá hasonlóan az egy kilométeren párosban érdekelt Kammerer Zoltán, Gál Péter István kajak kettes is megy még egy pályát délután, miután az előfutamban a szlovákok, az olaszok, a fehéroroszok és a norvégok mögött az ötödik helyen végzett. A háromszoros olimpiai bajnok, 41 éves Kammerer még a rajt előtt az MTI-nek azt mondta, mindent beleadnak, megpróbálnak minél jobb teljesítményt nyújtani, de nagyon erős a mezőny.



Az első felnőtt világversenyén szereplő 1000 méteres kenupáros, Kiss Balázs és Dóri Bence hatodikként zárt első pályáján, ez is középfutamos folytatást jelent.



Délután további négy számban mutatkoznak be a magyarok, majd következnek a középfutamok.



Minszkben 16 számban rendeznek versenyeket, a döntőkre szerdán és csütörtökön kerül sor.



később:

500 méteres előfutamok 13.00

500 és 1000 méteres középfutamok 14.30