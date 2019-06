Siker

Megérdemelt magyar diadallal zárult a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny - képek

Az idén 40. alkalommal június 11-16. között megrendezett, 6 napos, 890 kilométeres Tour de Hongrie (TdH) biciklis verseny 129 indulója közül 16-an magyar versenyzők voltak. A TdH igazi szenzációja, hogy két hazai bringás végzett dobogós helyen az összetett versenyben: Dina Márton második, Valter Attila pedig harmadik lett. A sikerek kinyithatják a kaput a magyar tehetségek előtt, a jó eredményeknek köszönhetően nagyobb eséllyel kerülhetnek fel az olyan sztárcsapatok radarjára, mint a Team Cofidis. 2020-ban Magyarországról indul a Giro d'Italia 3 szakasza, ami nagy lépés a hazai kerékpársport és a fiatal magyar bringások számára.





Magyar ezüst- és bronzérem született a 2019-es Tour de Hongrie-n

Az összetett versenyben a 24 esztendős lett bajnok, Krists Neilands nyerte meg az idei Magyar Körversenyt és igazi szenzációként két magyar is dobogós helyen végzett: Dina Márton második, Valter Attila pedig harmadik lett. Magyar szurkolóként öröm volt követni a versenyt: szinte minden nap fontos szerepben voltak a mieink, két kerékpárosunk dobogós lett, a többiek részhajrákat és szakaszgyőzelmet is arattak.





Itthon egyre népszerűbb a versenyszerű kerékpározás

Felmérések szerint* az ország negyede kerékpározik: a felnőtt lakosság körülbelül 38 százaléka - közel 2,5 millió ember - hetente többszöri alkalommal is biciklire ül. De nem csupán a városi, hanem a versenyszerű kerékpározás népszerűsége is növekszik, sorra termelve ki a fiatal tehetségeket. Az idei TdH verseny eredményeit látva, a most dobogóra álló fiataloknak komoly esélyei vannak kiemelkedő helyezést elérni akár olyan nemzetközi rangos versenyeken is, mint amilyen a Tour De France vagy a Giro d'Italia. "Jó volt látni, hogy a magyar fiatalok élnek a bizalommal, a lehetőséggel. A hazai kerekesek kiemelkedő eredményei láttán mindenki a magyar kerékpársport felemelkedését jósolja." - jegyezte meg a TdH szervezőbizottság elnöke, a korábbi kiváló versenyző, Eisenkrammer Károly.





Bíztunk a fehér trikóban és a magyar fiúkban

A legjobb hazai kerékpáros számára felajánlott fehér mez szponzora az idei évben a Cofidis Magyarország volt. A mezválasztás mögött érzelmi okok is húzódtak. "A Cofidis immár több mint két évtizede támogatja az országúti kerékpársportot, ami nemzetközi szinten is egyedülálló. Rendelkezik is egy profi kerékpárcsapattal, amelyet az idén végre sikerült elhozni ide Magyarországra, ami nagy öröm volt a számunkra. Természetesen a mi szívünk a magyar versenyzőkért hangosabban dobog, ezért gondoltunk arra, hogy a legjobb hazai kerékpárosnak járó fehér mezt támogassuk." - mondta el Holló Bence fióktelep-vezető a versenyt megelőző sajtótájékoztatón.





Dina Márton birtokolta a leghosszabb ideig a fehér trikót

Az idei Tour de Hongrie során a legjobb magyarnak járó fehér mezt több kerékpáros is magára ölthette. Dina Márton (1., 2., 3.a, 3. b és 5. szakasz), Fetter Erik (4. szakasz) és Valter Attila (5.szakasz, 2. helyezett) viselhette a magyar szíveknek legkedvesebb trikót, Lovassy Krisztián pedig egyedüli magyarként szenzációs szakaszgyőzelmet aratott. "Titkon reméltem, hogy be tudok kerülni a legjobb tíz közé, de a cél az volt, hogy segítsem a csapatunk első számú versenyzőjét." - mondta az MTI-nek Dina Márton, a Kométa Cycling Team képviseletében a verseny zárónapján, június 16-án, vasárnap. "Egész nap boldogan tekertem, szuper érzés így befejezni ezt a Tourt. Bár nem nyertem, de kifejezetten örülök, hogy Marci előttem végzett, Neilands pedig egyértelműen nagyon erős volt. Ettől a két embertől nem rossz kikapni!" - nyilatkozott az MTI-nek Valter Attila, a CCC Development Team tagjaként.





Így látta a magyar versenyzőket a Cofidis Team csapatfőnöke

A Team Cofidis csapatfőnöke, Christian Guiberteau a Cofidis hazai képviselőjével folytatott beszélgetése során elmondta, hogy a csapatuk bizakodva érkezett a versenyre: szakaszgyőzelemre és összetettben jobb eredményre számítottak. Remek lehetőségnek vélte, hogy az országnak vannak fiatal tehetségei és nem tartja kizártnak, hogy a jövőben magyar versenyző szerepeljen a Cofidis francia csapatának színeiben.





* Kerékpárosklub kutatás 2018