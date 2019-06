Kerékpár

Tour de Hongrie - Kiemelkedő szereplés a Kometa Cycling Team célja

Csapatuk, a Kometa Cycling Team kiemelkedő szereplésében bízik Alberto Contador és Ivan Basso a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.

Az első, szerdai szakasz előtti velencei sajtótájékoztatón a spanyol-olasz istálló sportigazgatója, Ivan Basso azzal kezdte, hogy a lehető legerősebb összeállításban szerepelnek a magyar körversenyen, melyet a Kometa jól kezdett, mivel a keddi prológon öt versenyzője is a legjobb húszban végzett, köztük - a 14. helyen - Dina Márton.



"Jó látni, hogy a fiatal versenyzők mindent beleadnak, százszázalékos teljesítményt nyújtanak, ez jó képet vetít előre az egész hétre" - nyilatkozott a korábbi kiváló olasz sportoló, aki reményét fejezte ki, hogy kiemelkedően mennek majd versenyzői az egész viadal során.



Basso külön méltatta Dina Márton teljesítményét. A Kometa friss igazolásaként a magyar kerekes hétfőn találkozott új társaival, s a keddi prológon elért eredménye után szerdán ő viselheti a legjobb magyart illető fehér trikót az első szakaszon.



Bassóval szerdán a velencei rajt után Pilismaróton is találkozhatnak a szurkolók: az AmaTour Pilis keretein belül a vállalkozó szelleműek 14.30-tól nyolc kilométert tekerhetnek a kétszeres Giro d'Italia-győztes klasszissal. Ennek kapcsán elárulta: élvezi ezeket a lehetőségeket, hiszen nemcsak a saját csapatuk fejlesztése a céljuk, hanem a magyarországi kerékpársporté is.



"Néhány éve még a tv-ben láthattak versenyezni például a Giro d'Italián, most pedig együtt tudunk tekerni, találkozni a prológon vagy épp a mai szakasz előtt szót váltani a Tour de Hongrie-ról" - mondta Basso, aki Contadorral együtt közönségtalálkozót is tartott a rajt előtt.



A két-két Tour de France- és Giro d'Italia-, valamint három Vuelta a Espana-diadallal a sportág egyik legnagyobbjának számító spanyol Contador felidézte Matteo Moschetti tavalyi szakaszsikerét és két dobogós helyezését, ami miatt különösen jó emlékekkel érkezett újra Magyarországra.



"Új és fiatal együttesünk van, magas elvárásokkal" - mondta Contador.



Az MTI érdeklődésére megerősítette: a lehetőség arra is megvan, hogy jövőre magyar színekben prokontinentális csapatként rajthoz álljanak a Giro d'Italián, amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezik.



"Dolgozunk ezen, kemény munkát kell belefektetnünk, de abszolút nem elképzelhetetlen" - fogalmazott. - "Szeretnénk, hogy több magyar versenyző is legyen a csapatban, ezért ki fogunk válogatni további fiatal bringásokat, akik csatlakozhatnak hozzánk."



Hozzátette, az alapoktól fel kell építeni a hátteret, már az ifjúsági és U23-as versenyzőkkel is foglalkozni kell.

Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie szervezőbizottság elnöke a sajtótájékoztatón elárulta, hogy bár most már a viadalért felel, még mindig versenyzőként álmodik a kerékpársportról. Szavai szerint óriási lehetőség a Kometa jelenléte a magyar fiataloknak, mert néhány éve nem volt igazán jövőkép számukra. Egyben kiemelte Contador és Basso szerepét abban, hogy ilyen komoly lehetőségek nyíltak a magyar kerékpársportnak.



A sajtótájékoztatón elhangzott, a nagy meleg miatt versenyzőnként akár tíz kulacsra is szükség lehet a Velence és Esztergom közötti 194 kilométeres szerdai szakaszon, amelyen a Kometa vezetői sprintbefutóra számítanak.